В ноябре 2019 года вышло совместное расследование «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP о масштабной многолетней контрабанде товаров из Китая через Кыргызстан — все это было возможным благодаря коррупции в таможне. Убитый до выхода расследования бизнесмен Айэркен Саймаити был одним из информаторов журналистов и передал им документы, доказывающие факты коррупции и контрабанды. Фигурантами расследования были глава контрабанды Хабибула Абдукадыр и экс-зампред таможни Райымбек Матраимов.

Члены клана Матраимовых подали иск против СМИ, требуя рассекретить имена журналистов расследователей, удалить из расследования упоминания семьи и выплатить им более 60 миллионов сомов. Накануне очередного заседания по делу Матраимовых против журналистов-расследователей рассказываем, как продвигалось судебное разбирательство.

По этой ссылке вы можете ознакомиться со всеми отрезками, которые Матраимовы хотели ограничить в распространении

Иск и арест счетов

10 декабря 2019 года Свердловский райсуд Бишкека принял исковое о защите чести, достоинства семьи Матраимовых и фонда имени Исмаила Матраимова.

Матраимовы требовали более 60 миллионов сомов в качестве компенсации морального вреда от авторов расследования — изданий «Азаттык Медиа», «Клооп Медиа», OCCRP , а также от 24.kg, который лишь цитировал расследование.

Матраимовы требовали ареста банковских счетов всех ответчиков — судьбя Жылдыз Ибраимова незамедлительно удовлетворила их просьбу, даже не начав рассмотрение дела по существу. Это решение было раскритиковано аппаратом президента Сооронбая Жээнбекова.

Так выглядел счет «Клоопа» 12 декабря 2019 года. Минус 173388 долларов и 36 центов – это около минус 12,1 миллиона сомов.



В исковом заявлении Матраимовы потребовали взыскать с «Клоопа» 12,5 миллиона сомов. С того момента, как «Клоопу» стало известно об иске, до ареста счета прошло меньше двух часов.

«Этот факт наносит удар не только по имиджу Президента Кыргызской Республики, который публично и повсеместно провозглашает принципы свободы слова, но и нашей демократической страны», — заявила глава пресс-службы президента Толгонай Стамалиева.

Первое заседание

Повестка в суд по делу о защите чести Матраимовых



Первое судебное заседание состоялось 13 декабря 2019 года. Матраимовы заявили, что уже не хотят ареста банковских счетов и судья отменил прежнее решение. Тем не менее, счета были арестованы еще 10 рабочих дней, поскольку истцы все еще могли обжаловать это решение.

Как проходили заседания

Судья запрещала видео и фотосъемку заседаний и отклоняла ходатайства адвокатов СМИ. Адвокаты заявили более 20 ходатайств и ни одно не было удовлетворено судом. В ходатайствах адвокаты просили разрешить съемку заседаний, выделить более удобный зал для того, чтобы все могли разместиться, сменить районный суд.

Сменить суд адвокаты просили потому что в Свердловском райсуде дело рассматривалось из-за издания 24.kg. Но Матраимовы отказались от претензий к изданию, в том числе финансовых, и, согласно расположению оставшихся изданий, дело должно было рассматриваться в Ленинском райсуде.

На очередной отказ судьи Ибраимовой, юристы подали жалобу в вышестоящий суд. Проиграв там, обратились в Верховный суд. Верховный суд оставил все в силе и снова вернул материалы дела в Свердловский районный суд к той же самой судье.

Переносы слушаний

Юристы Матраимовых

27 августа 2020 года должно было пройти очередное слушание по делу Матраимовых против журналистов расследователей, но из-за болезни судьи его перенесли на 8 октября 2020 года. Таким образом, слушаний не было во время подготовки к выборам партии «Мекеним Кыргызстан», от которой в парламент баллотировались Искендер Матраимов и его юристы Канатбек Азиз и Татьяна Карыжинская.

4 октября в стране прошли выборы в парламент и «Мекеним Кыргызстан» получило большое количество мест в парламенте, но 5 октября протест недовольных итогами выборов вылился в захват Белого дома.

Суд с Матраимовыми перенесли с 8 октября на 12 ноября 2020 года. Сказали, что судья нездорова. Но и 12 ноября заседания не случилось — из-за отсутсвия юристки Матраимовых Лейлы Байдаевой

Уже 12 ноября, один из юристов семьи Матраимовых — Байдаева Лейла — не смогла принять участие в слушании и заседание снова отложили, посчитав это уважительной причиной.

Всего за год слушания назначались 11 раз, 11 декабря в 14 часов пройдет 12 заседание по делу Матраимовых против журналистов расследователей.

К 12 заседанию Райымбека Матраимова внесли в «список Магнитского». Минфин США признал бывшего кыргызского чиновника коррупционером и преступником, включил его в санкционный список — счета Матраимова в США могут арестовать, визы отменят. Это может помешать ему делать денежные переводы, потому что при этом используются американские сервисы — например, SWIFT и Visa. Также сотрудничать с фигурантами списка запрещено сотрудничать американским компаниям и гражданам.

Кроме того и кыргызские власти признали его коррупционером — 20 октября Матраимова задержали сотрудники ГКНБ. По данным спецслужбы, Матраимов и другие должностные лица с 2016 года наладили коррупционную схему в системе Гостаможни.

Однако в этот же день стало известно о том, что Матраимова отпустили домой. В ГКНБ сообщили, что бывший таможенник заключил сделку со следствием и обещал до конца 2020 года выплатить в казну 2 млрд сомов.

На пресс-конференции 12 ноября Садыр Жапаров, который на тот момент исполнял обязанности главы государства и премьер-министра, объяснил, что принял политическое решение, поэтому Матраимова отпустили.

По его словам, он ориентировался на мировую практику и решил, что Матраимов может принести пользу для государства, если вернёт часть денег. Он отметил, что сотрудники ГКНБ уже хотели арестовать бывшего таможенника, однако он сумел договориться со своим соратником и главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым.

Но Матраимов не успел выплатить 2 млрд сомов в указанный срок. Пока он вернул государству только 773 млн сомов — сумму, которая не соответсвует официальным доходам его семьи.

Текст: Фатима Якупбаева