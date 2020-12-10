Генпрокурор Курманкул Зулушев 10 декабря сообщил, что дело в отношении зампредседателя таможни Райымбека Матраимова всё ещё расследуется и какое решение будет принято по его делу, выяснится после предъявления обвинения.

«Сейчас государство не покровительствует Матраимову. Наша цель – провести расследование, передать дело в суд и назначить наказание. Деньги перечисляются по согласованному графику», — сказал он в интервью «Азаттыку».

По его словам, Матраимов уже перевёл на счёт минфина около миллиарда сомов. Он продолжает выплачивать 2 млрд сомов, которые обещал выплатить государству после задержания в конце октября. Генпрокурор считает, что Матраимову изберут меру пресечения, «когда подойдет срок».

«Меры должны приниматься не только по Матраимову, но и по другим виновникам экономических преступлений. Райымбек Матраимов пошел на сделку со следствием. Есть определенный график. Он обязательно выплатит ущерб. Когда подойдет срок, ему изберут меру пресечения. Это дело следствия», — сказал генпрокурор журналистам.

По данным Минфина на 8 декабря, бывший зампредседателя таможни выплатил 773 млн сомов. Хотя генпрокурор говорит о «согласованном графике», ранее озвучивалась конкретная дата — бывший чиновник должен был вернуть государству деньги до 1 декабря.

Райымбек Матраимов — экс-зампред таможенной службы и фигурант расследований журналистов «Клооп», «Азаттык» и OCCRP о незаконном вывозе $700 млн из Кыргызстана.ГКНБ сообщил, что Матраимов и другие должностные лица с 2016 года наладили коррупционную схему в системе Гостаможни.

9 декабря Министерство финансов США внесли бывшего зампредседателя Государственной таможенной службы Кыргызстана Райымбека Матраимова в «список Магнитского» — это санкционный список, в который вносят преступников и коррупционеров.

Счета Матраимова в США могут арестовать, визы отменят. Это может помешать ему делать денежные переводы, потому что при этом используются американские сервисы — например, SWIFT и Visa. Также сотрудничать с фигурантами списка запрещено сотрудничать американским компаниям и гражданам.

Расследование о контрабанде

Множество лет в Кыргызстане действовала коррупционная сеть, позволявшая провозить контрабанду через территорию Кыргызстана. Контрабандой управлял бизнесмен Хабибула Абдукадыр, запечатленный на фото с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым и присутствовавший на инаугурации экс-президента Сооронбая Жээнбекова.

В своем расследовании журналисты привели доказательства существования этой контрабандной схемы, а один из их источников Айеркен Саймаити рассказал как она работала. Он также заявил, что экс-зампред ГТС Райымбек Матраимов покровительствовал коррупции на таможне, которая позволяла существовать подпольному бизнесу.

Саймаити передал журналистам документы и сообщил, что лично при его содействии из Кыргызстана незаконно вывезли более $700 миллионов — позднее финпол подтвердил это и даже назвал сумму выше — порядка миллиарда. Саймаити был убит в кафе в ноябре 2019 года, незадолго до выхода расследования.