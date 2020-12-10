Пресс-служба министерства иностранных дел сообщила, что глава ведомства Руслан Казакбаев 9 декабря провел видеоконференцию с министрессой по вопросам сотрудничества со странами Центральной Азии Министерства иностранных дел Великобритании Венди Мортон.

Кыргызская сторона попросила оказать содействие Кыргызстану в предоставлении вакцин от COVID-19, в первую очередь, для уязвимых групп населения – медработников, педагогов, пожилых людей.

По данным МИД КР, Мортон также поинтересовалась развитием внутриполитической ситуации в Кыргызстане. Казакбаев сказал, что сейчас ситуация в стране стабильная, все политические процессы возвращены в правовое поле, а ветви государственной власти легитимны.

По его словам, единственный источник власти в стране – многонациональный народ Кыргызстана. Он отметил, что граждане выберут форму правления, приемлемую для страны: парламентскую, президентскую или смешанную.

«В настоящее время идут активные дискуссии и обсуждения в обществе всех вопросов, касающихся изменений в новой Конституции. События 5-10 октября показали, что свободолюбивый народ Кыргызстана уже никогда не свернет с демократического пути развития», – сказал глава МИД.

Он выразил надежду, что партнеры Кыргызстана в странах Евросоюза и в Великобритании понимают ситуацию в стране.

Казакбаев рассказал, что 10 января 2021 года в Кыргызстане пройдут президентские выборы, и последующая за ними конституционная реформа.

Кроме того, стороны обсудили подготовку к конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26). Она пройдет в Глазго с 1 по 12 ноября 2021 года. По словам Мортон, она надеется, что Кыргызстан примет участие в работе конференции.

Министр Казакбаев также рассказал, что в Кыргызстане проводится работа по реализации Парижского соглашения, ратифицированного Кыргызской Республикой в ноябре 2019 года.

Вакцинация

В ноябре этого года вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева сообщила, что Кыргызстан ведет переговоры с Россией по покупке вакцин против коронавируса.

«В августе мы направили в Россию письмо с просьбой импортировать вакцины российского производства в Кыргызстан с даты их тестирования и утверждения для общего лечения», — сказала Сурабалдиева.

Количество вакцины, графики прибытия и регистрации в Кыргызстане уже разработаны. По словам Сурабалдиевы, специалисты из Кыргызстана уже успели побывать в Москве, чтобы ознакомиться с разработкой и клиническими испытаниями российской вакцины «Спутник-V».

Кроме этого, власти страны продолжают отслеживать эффективность вакцин других стран. И если вакцины, предпочитаемые Всемирной организацией здравоохранения будут готовы, позиция Кыргызстана по ним также уже готова.

Российская вакцина «Спутник-V» была зарегистрирована еще в августе 2020 года. Сейчас Россия работает над тем, чтобы вакцина прошла регистрацию в Европе.

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