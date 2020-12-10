В пресс-службе мэрии столицы журналисту «Клоопа» сообщили, что главой «Бишкекского санитарного полигона» стал Нурлан Наматов. Об этом он также сообщил и на своей странице в фейсбук написав, что хочет помочь городу дышать чистыми легкими.

Наматов известен, как профессор и эксперт, дающий СМИ комментарии по теме экстремизма. Свой авторитет Наматов подкреплял огромным количеством регалий — их он публиковал на своей странице в фейсбук, а также рассказывал о них в интервью.

В одном из своих интервью Наматов рассказал, что он является почетным профессором университетов в США, Испании, Коста-Рике и Королевском колледже Франции.

Однако французская журналистка Мари-Аликс Детри рассказала «Клоопу», что в заведении не знают такого человека и что он никогда не преподавал в их стенах.

На это Наматов ответил, что не смог поехать в Париж на лекцию, потому что пришлось бы самостоятельно оплачивать поездку. Он также сообщал, что проводил совместные исследования. Но пресс-служба университета заявила, что в их кадровой базе данных «нет имени Нурлана Наматова».

«Награды за заслуги»

В 2015 году у Наматова появилась награда President’s Volunteer Service Award (PVSA) от президента США Барака Обамы. Но журналисту «Клоопа» эксперт так и не смог объяснить, за что именно он ее получил.

«Наверное, они посчитали нужным [меня наградить]. В благодарственном письме от Обамы стандартное послание есть. Меня приглашали на официальную часть, я не поехал. У меня есть доверенное лицо, вот оно мне сообщило», — прокомментировал он свою награду.

Но при поиске Наматова в списке официальных получателей нет. Кроме своих наград и множества регалий, Наматов по его словам автор множества книг на темы экстремизма и религии. Книги Наматова можно найти на торговой площадке Amazon, они стоят от $50 до $100.

Большая часть книг Наматова опубликованы издательством Lambert Academic Publishing (LAP), которое имеет сомнительную репутацию среди работников научной сферы. А в России и вовсе официально не признаются научные работы, опубликованные LAP.

«Книга печатается в режиме print-on-demand (печать по требованию), обязательные экземпляры ни в библиотеки, ни в Книжную палату не представляются, то есть вероятность того, что книгу кто-либо прочитает, стремится к нулю», — говорится в справке научной библиотеки имени Горького Санкт-Петербургского государственного университета.

Соавтором нескольких книг Наматова был некий Отто Ф. Фон Фейгенблатт, который также имеет ряд регалий, о них он рассказывает своем сайте .

В достижениях Фон Фейгенблатта указано, что в 2008 году он возглавлял международную академию социальных наук, от которой Наматов получил награду за «Лучшую книгу года». То есть, Фон Фейгенблатт выдал награду Наматову за книгу, которую написал в соавторстве с ним.

Сам Наматов в разговоре с журналистом «Клоопа» заявил, что относится к своим регалиям нормально.