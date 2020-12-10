Депутат Дастан Бекешев на заседании 10 декабря прокомментировал включение в «список Магнитского» экс-таможенника Райымбека Матраимова. По его словам, этот список является показателем того, что «с этими людьми дела иметь нельзя».

«У нас же были комиссии, где никто ничего плохого про него не сказал. У нас в парламенте его поддерживали, говорили, что этот человек служил народу. Таких людей у нас поддерживали, даже правоохранительные органы работали на таких людей. Сейчас что у нас? Люди, которые его хвалили, все при делах. Никто не подпал под люстрацию, даже под моральную», — заявил Бекешев.

Парламентарий также возмутился тем, что Матраимов согласился выплатить 2 млрд сомов, но при этом его имущество не было арестовано.

«Из-за этого наша страна скатывается к бедности и лишь малая часть населения, которая находится в политике обогащается за счет 50% бедного населения. Вместо поддержки таких людей, мы должны поддерживать наших простых граждан», — добавил он.

По его словам, власть в Кыргызстане лоббирует только свои интересы, вместо того, чтобы поддерживать умных и успешных граждан.

«Почему в Кыргызстане не поддерживаются успешные люди, люди, которые умом зарабатывают, люди, которые открывают школы, люди, которые открывают успешные компании и обеспечивают множество рабочих места? Потому что у нас политическая элита как таковая не состоялась, ее у нас нет. У нас люди в политике в большинстве, продвигающие собственные, личные корыстные интересы», — сказал Бекешев.

Матраимов и «список Магнитского»

Главного фигуранта расследования «Клооп», «Азаттык» и OCCRP о выводе из Кыргызстана $700 млн — Райымбека Матраимова включили в «список Магнитского» 9 декабря в международный день борьбы с коррупцией.

Информацию о внесении Матраимова в список опубликовали на сайте Министерства финансов США. Пока неизвестно, какие именно санкции будут действовать в отношении Матраимова, но ранее в их числе были визовое ограничение на въезд в США, и даже блокировка финансовых активов в американских банках.

«Матраимов обозначен как иностранное лицо, которое является действующим или бывшим государственным должностным лицом, ответственным или замешанным в коррупции, включая незаконное присвоение государственных активов, экспроприацию частных активов для личной выгоды, коррупцию, связанную с государственными контрактами или добычей природных ресурсов, или взяточничеством», — говорится в сообщении минфина США.

*Список Магнитского — санкционный список, в который вносят преступников и коррупционеров. Он назван по имени российского аудитора Сергея Магнитского, задержанного и умершего после того, как он рассказал о хищении бюджетных средств через незаконный возврат налогов.