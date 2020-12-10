Мэрия Бишкека 10 декабря сообщила, что начальник МП «Бишкекское троллейбусное управление» Артур Омурзаков и заместитель главы управления городского транспорта Нурлан Атыканов освобождены от должностей. Соответствующие распоряжения подписал и.о.мэра Балбак Түлөбаев.

9 декабря Омурзаков и Атыканов сообщили, что муниципалитет планирует повысить стоимость проезда на городском транспорте для пассажиров, которые платят наличными. А те, кто оплачивает проезд транспортной картой «Тулпар», будут платить те же 8 сомов.

По словам Тулобаева, они сообщили о возможном повышении тарифа без согласования.

«Как они могут будоражить народ? Такого решения нет. Я несколько дней назад говорил, что тарифную политику мы должны решать совместно с БГК. Это не наша прерогатива, а горкенеша. Конечно, мнение мэрии тоже будет учитываться. Но как они могли сказать, что хотят поднять тариф до 12 сомов?», — сказал Тулобаев.

И.о. мэра столицы отметил, что муниципалитет планирует максимально убрать наличную оплату в городском транспорте и мэрия «работает над механизмами, как это сделать».

С марта 2020 года в бишкекском городском транспорте (автобусы и троллейбусы) проезды можно оплачивать только картой «Тулпар» — это единая система безналичных платежей. Но из-за пандемии, режимов ЧП и ЧС, многие пассажиры все еще не приобрели карты и оплачивают проезд наличными.