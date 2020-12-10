Члены партии «Мекеним Кыргызстан» и сторонники бывшего зампредседателя Государственной таможенной службы Кыргызстана Райымбека Матраимова прокомментировали его внесение в «список Магнитского».

Журналистка Эльнура Алканова назвала санкции против Матраимова «началом геополитики и борьбой идеологий между США, Россией и Китаем».

Контекст: Алканова — бывшая журналистка «Клоопа» и «Азаттыка», сотрудничала с «Ферганой», OCCRP и «Пятым каналом». Когда-то она сама делала расследования об имуществе Райымбека Матраимова для «Азаттыка». Однако с 2019 года она переключилась на контрасследования на материалы «Азаттыка» о связи Матраимовых с выводом 700 миллионов долларов из Кыргызстана. На парламентских выборах 2020 года Эльнура Алканова баллотировалась по списку от партии «Мекеним Кыргызстан», которую называют партией Матраимовых.

По ее мнению, у США есть заметный интерес к Матраимову и «ни одна страна на этой планете не будет делать ничего ради интересов другой страны».

«США вводит санкции на Матраимова сугубо в личных интересах. Америка (как и все другие страны) всегда действует в рамках собственных интересов, и для благополучия своего народа. Они занесли его явно не в интересах а-ля “кыргызского народа”, замойте свои мыльные глаза, товарищи!» – написала она на своей странице в фейсбуке.

Алканова заявила, что все происходящее – «обычная торгово-экономическая борьба», а цель США – блокировать Китаю поток товаров в ЕАЭС.

Ни одна страна на этой планете не будет делать ничего ради интересов другой страны. США вводит санкции на Матраимова... Опубликовано Эльнурой Алкановой Среда, 9 декабря 2020 г.

По ее мнению, из-за этого Кыргызстан может потерять рынок реэкспорта и «останется за бортом».

«Впереди нас ждет проект “Один Пояс Один Путь”. Чувствуется, что такими темпами наша страна останется за бортом. У нас уже Казахстан забирает рынок реэкспорта. Другие соседи предложат лучшие возможности Китаю и плюс политическую стабильность, а мы и тут упустим возможности», – написала она.

При этом журналистка не объяснила, как санкции против бывшего чиновника, замешанного в коррупции, касаются рынка реэкспорта.

Контекст: Райымбека Матраимова связывают с коррупцией и контрабандой. В Кыргызстан много лет ввозились контрабандные грузы, оформленные как дешевые товары. Из-за этого за них не выплачивались полные установленные суммы пошлин, после чего эти грузы под видом кыргызских товаров ввозились в ЕАЭС. Все это повлияло на репутацию Кыргызстана в ЕАЭС — страны-партнеры не раз озвучивали критику из-за масштаба контрабанды в республике.

Юрист Канабек Азиз заявил, что США в отношении Кыргызстана применяет «двойные стандарты».

По его мнению, изучив заявление посла США в Кыргызстане Дональда Лу о преступности в стране и «молниеносное» включение Матраимова в «список Магнитского», «аргументированно задаешься вопросом, а как же Аскар Шадиев, осуждённый за коррупцию и незаконное обогащение в нашей стране».

«Почему о нем “молчит” посольство США в КР? Почему нет и речи о каких-либо санкциях? Ответ один! Двойные стандарты в отношении нашей страны, и не более!», – написал адвокат на своей странице в фейсбуке.

Он отметил, что против Кыргызстана идет «целенаправленная работа, причем не без участия отдельных так называемых “патриотов”».

Объективно: Изучая заявление посла США в Кыргызстане Дональда Лу о преступности в нашей стране, в том числе о Раимбеке... Опубликовано Kanatbek Aziz Среда, 9 декабря 2020 г.

Контекст: Адвокат Канатбек Азиз защищает их интересы в судебном процессе против журналистов-расследователей «Клоопа» и «Азаттыка», выпустивших серию антикоррупционных расследований о Матраимовых. Аскар Шадиев — бывший депутат парламента, замешанный в коррупционных делах и бежавший из страны, но его не связывали с транснациональной коррупцией и контрабандой.

Вице-спикер парламента Мирлан Бакиров также отреагировал на заявление посла США в Кыргызстане Дональда Лу о недостаточных шагах властей по борьбе с ОПГ.

Лу упомянул в своей речи Раймыбека Матраимова и Камчыбека Кольбаева.

«В последнее время посол США Дональд Лу с 28-летним дипломатическим стажем вмешивается во внутренние дела государства и делает заявления, которые могут повлиять на судебные и следственные дела. По этому поводу МИД ответил поверхностно. Я процитирую выдержку из Конвенции, которая ратифицирована обеими сторонами. Дипломаты других стран обязаны уважать законы и постановления государства-пребывания. Они также обязаны не вмешиваться во внутренние дела страны», — сказал он.

Он также заявил, что партия «Мекеним Кыргызстан» прошла регистрацию 2 ноября 2015 года, участвовала в нескольких выборах горкенеша и «всегда добивалась успеха».

Вице-спикер напомнил, что по вопросу коррупции на таможне и вывода $700 млн из страны была создана депутатская комиссия парламента. По его мнению, Дональд Лу подрывает доверие к комиссии, и ему стоит обратиться по этому вопросу через суд.

Контекст: Вице-спикер Мирлан Бакиров — лидер партии «Мекеним Кыргызстан». Партию «Мекеним Кыргызстан» не раз обвиняли в подкупе голосов избирателей. Когда партия победила на выборах парламент с провластными партиями «Биримдик» и «Кыргызстан», это стало причиной акции протеста, которая привела к захвату Белого дома и смене власти.

Матраимов и «список Магнитского»

Главного фигуранта расследования «Клооп», «Азаттык» и OCCRP о выводе из Кыргызстана $700 млн — Райымбека Матраимова включили в «список Магнитского» 9 декабря в международный день борьбы с коррупцией.

Информацию о внесении Матраимова в список опубликовали на сайте Министерства финансов США. Пока неизвестно, какие именно санкции будут действовать в отношении Матраимова, но ранее в их числе были визовое ограничение на въезд в США, и даже блокировка финансовых активов в американских банках.

«Матраимов обозначен как иностранное лицо, которое является действующим или бывшим государственным должностным лицом, ответственным или замешанным в коррупции, включая незаконное присвоение государственных активов, экспроприацию частных активов для личной выгоды, коррупцию, связанную с государственными контрактами или добычей природных ресурсов, или взяточничеством», — говорится в сообщении минфина США.

*Список Магнитского — санкционный список, в который вносят преступников и коррупционеров. Он назван по имени российского аудитора Сергея Магнитского, задержанного и умершего после того, как он рассказал о хищении бюджетных средств через незаконный возврат налогов.