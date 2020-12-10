8 и 9 декабря в городе Ош прошла выставка против насилия в отношении женщин и детей — под названием «Ты не одна». Выставку проводила общественная организация «Новый ритм».

*На выставке представлены фотографии, отражающие насилие, инсталляции и сборник историй жертв насилия. Выставка прошла в рамках 16-дневной кампании против насилия в отношении девочек и женщин.

Кампания начинается ежегодно 25 ноября в Международный день борьбы за ликвидацию всех форм насилия в отношении женщин и девочек и заканчивается 10 декабря, в Международный день прав человека.

Организаторы хотели донести до аудитории, что в насилии виновна не жертва, а тот, кто совершил насилие. Кроме этого, они хотят устранить в обществе дискриминацию и стереотипы в отношении женщин.

«В нашем обществе, там, где произошло насилие, часто обвиняют саму жертву. Кроме этого, есть неравенство в отношении девочек. Наша цель — устранить это и донести участникам выставки», — сказала одна из организаторок выставки Гулайым Сабирова.

Темный дом

С помощью инсталляции «Темный дом» организаторы хотели показать, что насилие может происходить в любом доме, но равнодушное общество этого не заметит.

«Например, если происходит насилие у наших соседей, мы можем оставаться лишь зрителями. Кроме этого бытует мнение что “это семейное дело каждого, не стоит вмешиваться”. Это также препятствует потерпевшему написать заявление в милицию. Поэтому, если кто-то из нас станет свидетелем насилия, то обязательно должны предупредить соответствующие органы», — говорит представительница общественного объединения «Новый ритм» Мадина Салайдинова.

Как только мы приближаемся к темному дому и светим в него — мы можем прочитать слова пострадавших от насилия.

«Истории женщин погибших от насилия»

На выстроенной обуви написаны реальные истории погибших от насилия женщин.

«Они организовали хорошую выставку. Когда я прочитала истории, мое тело охватила дрожь. Я ощутила те чувства, которых ранее не было. Нужно быть осторожнее…», — сказала 19-летняя Айгерим, которая пришла на выставку.

Жертвы стереотипов

Силуэты людей посвящены тем, кто не смог сломать стереотипы общества. Гости выставки могли разбить бутылки и выпустить макеты людей из рамок стереотипов.

Или, наоборот, могли поместить бутылку в воду, говоря, что человек должен жить по определенным нормам общества.

Простынь

В Кыргызстане до сих пор могут проверять девушку на «девственность» после первой брачной ночи. Родственницы со стороны невесты и жениха до рассвета сопровождают пару, а утром забирают простыню, чтобы показать свекрови следы крови — знак того, что невеста была «девственницей».

Если девушка оказывается «не девственницей», родители жениха вправе отказать родителям невесты в выплате калыма.

В инсталляции «Простынь» представители «Нового ритма» написали «Твое тело — твой выбор». Таким образом, они хотят объяснить, что тело девушки — ее личное дело.

Не надевай

«У нас обвиняют самих жертв насилия. Они говорят: “Не надевай короткое, нельзя ходить в откровенном”. В этой инсталляции написаны истории жертв насилия и показано в чем они были одеты во время насилия — этим мы хотели показать, что одежда не имеет отношения к проявлению насилия», — сказала представительница объединения Мадина Салайдинова.

Истории женщин, погибших от домашнего насилия в начале этого года, потрясли общественность. Только в январе МВД сообщило о нескольких случаях избиения женщин до смерти.

Спустя три месяца МВД сообщило, что показатель семейного насилия за первый квартал 2020 года был на 65% выше, чем за аналогичный период прошлого года. После избиений погибли семь женщин.

По данным Генеральной прокуратуры, в 2019 году Кыргызстане было зарегистрировано 6 145 фактов семейного насилия. В большинстве случаев от семейного насилия пострадали женщины — 5 659. Число мужчин почти в 11 раз меньше — 486.

Также во время пандемии коронавируса увеличились факты домашнего насилия — в период с октября по январь 2020 года зарегистрировано 7 669 случаев насилия.

Фото: Тойчубек Боронбаев / Kloop.kg