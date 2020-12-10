Руководитель аппарата правительства Бактыбек Аманбаев 9 декабря ознакомился с работой ТЭЦ Бишкека. Он проверил запасы топлива и дал указания работать над предупреждением аварий.

Для полного прохождения отопительного сезона, электроцентрали необходимо было закупить 1 млн 110 тыс. тонн угля. Однако по словам гендиректора ОАО «Электрические станции» Жолдошбека Ачикеева, в запасе на предприятии имеется только 300 тыс тонн угля.

Тем не менее он заверил, что уголь и мазут поступают по графику и ТЭЦ Бишкека работает стабильно. Он также отметил, что отопительный сезон в Бишкеке будет проходить бесперебойно до апреля 2021 года.

Аманбаев в ответ заявил, что Бишкекская ТЭЦ должна быть максимально готова к зимним холодам.

«Бесперебойное обеспечение населения отоплением и электроэнергией — одно из приоритетных направлений правительства. В отопительный сезон необходимо уделять особое внимание обеспечению населения отоплением, включая социальные и другие жизненно важные объекты. Необходимо работать над предотвращением аварийных ситуаций. Это направление требует большой ответственности», — сказал Аманбаев.

* ТЭЦ города Бишкек обеспечивает теплом и горячей водой почти 130 тыс абонентов, из них около 240 — социальные объекты. Зимой во время максимальной нагрузки, ежедневно здесь вырабатывается до 7-8 млн кВт час электроэнергии.

Отопительный сезон в Бишкеке

К началу отопительного сезона 2020-2021, по информации ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания», Бишкекской ТЭЦ необходимо было иметь в запасе 1,1 млн тонн угля. Из них большая часть — 760 тыс тонн — отечественный уголь, 350 тыс тонн — уголь завозной.

Из-за пандемии коронавируса и ее последствий тендеры на закупку угля на 1, 2 млрд сомов объявили только ближе к началу осени. Развернутой информации о компаниях, выигравших тендеры, нет.

Однако по информации госпредприятия «Кыргызкөмүр», поставками на ТЭЦ после этого занялись 14 угледобывающих частных компаний, а также само «Кыргызкөмүр», которое поставляет уголь с месторождения «Кара-Кече».

При этом Антикоррупционная служба ГКНБ нашла коррупционную схему в поставках бурого угля консорциумом «Кыргызкөмүр». Какие из двадцати компаний, входящие в товарищество «Кыргызкөмүр» на тот момент, давали взятки по версии следствия, неизвестно.

Позже АКС ГКНБ задержала Расула Умбеталиева, известного общественного деятеля и эксперта в области энергетики, по подозрению в коррупции. По версии следствия, он как член тендерной комиссии по закупке угля в филиал госпредприятия «Кыргызтеплоэнерго», вымогал 500 тыс сомов в качестве вознаграждения от предпринимателя за присуждение ему победы в тендере на закупку большого объема угля.