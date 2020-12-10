У входа в здание Белого дома, где 10 декабря парламент рассматривает законопроект о референдуме по форме правления во втором чтении, собрались гражданские активисты и юристы. Они организовали возле дверей здания «коридор позора» для прибывающих депутатов парламента.

Собравшиеся выступают против проведения референдума и считают, что депутаты VI созыва не вправе принимать поправки в основной закон страны.

Депутаты никак не отреагировали на лозунги правозащитников. pic.twitter.com/gIcJVtQppN — Kloop (@kloopnews) December 10, 2020

Активисты кричали «Уят» и «Позор» в адрес депутатов, которые уже поддержали законопроект в первом чтении. Позже депутат Дастан Бекешев у себя в твиттере сообщил, что большая часть парламентариев вошли в Белый дом с другого входа.

В первом чтении проект был принят несмотря на то, конституционные законы можно рассматривать при соблюдении кворума в 80 парламентариев, однако на заседании присутствовало только 63 депутата.

В итоге большинство депутатов поддержало законопроект. Против проголосовали лишь пять депутатов: Дастан Бекешев, Омурбек Текебаев, Наталья Никитенко, Евгения Строкова и Рыскелди Момбеков.

Законопроект инициировал депутат Акылбек Жапаров, несколько дней пробывший советником Садыра Жапарова, исполнявшего на тот момент обязанности президента.

Согласно проекту, на референдум будет выставлен лишь один вопрос по определению формы правления — президентской или парламентской. При этом депутат Омурбек Текебаев заявил, что на голосовании не будет третьего пункта — против, что лишает избирателей их конституционных прав.