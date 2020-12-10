Республиканский штаб сообщил, что за минувшие сутки в Кыргызстане скончались 3 человека с коронавирусом. Один пациент скончался в Бишкеке, второй в Ошской области, третий – в Таласской области.
Всего за весь период пандемии скончались 1 306 человек.
За сутки на 10 декабря выявили 379 новых случаев заражения COVID-19:
- Бишкек — 120;
- Ош — 8;
- Чуйская область — 98;
- Ошская область — 11;
- Таласская область — 10;
- Иссык-Кульская область — 81;
- Джалал-Абадская область — 29;
- Баткенская область — 15;
- Нарынская область — 7.
За все время пандемии в республике выявили уже 76 391 случаев заражения коронавирусом.
Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 527 пациентов. Всего за время пандемии выписали 68 894 человек из больниц и стационаров по всей стране.
На 10 декабря в стране от коронавируса в больницах лечатся 2 305 пациентов, среди которых 90 находятся в крайне тяжелом состоянии. Еще 3 041 пациента находятся на амбулаторном лечении.
Среди медработников за минувшие сутки выявили 11 случаев заражения:
- Бишкек — 1 (в красной зоне);
- Ошской области — 1;
- Чуйской области — 2;
- Иссык-Кульской области области – 7 (1 в красной зоне).
За прошедшие сутки с выздоровлением из стационаров выписаны 5 медиков, а из домашней самоизоляции – 12 медработников.
Всего за время пандемии в республике выявили 4 007 случаев заражения коронавирусом среди медиков. Из них выздоровели 3 710 медработника.