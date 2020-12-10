Республиканский штаб сообщил, что за минувшие сутки в Кыргызстане скончались 3 человека с коронавирусом. Один пациент скончался в Бишкеке, второй в Ошской области, третий – в Таласской области.

Всего за весь период пандемии скончались 1 306 человек.

За сутки на 10 декабря выявили 379 новых случаев заражения COVID-19:

Бишкек — 120;

Ош — 8;

Чуйская область — 98;

Ошская область — 11;

Таласская область — 10;

Иссык-Кульская область — 81;

Джалал-Абадская область — 29;

Баткенская область — 15;

Нарынская область — 7.

За все время пандемии в республике выявили уже 76 391 случаев заражения коронавирусом.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 527 пациентов. Всего за время пандемии выписали 68 894 человек из больниц и стационаров по всей стране.

На 10 декабря в стране от коронавируса в больницах лечатся 2 305 пациентов, среди которых 90 находятся в крайне тяжелом состоянии. Еще 3 041 пациента находятся на амбулаторном лечении.

Среди медработников за минувшие сутки выявили 11 случаев заражения:

Бишкек — 1 (в красной зоне);

Ошской области — 1;

Чуйской области — 2;

Иссык-Кульской области области – 7 (1 в красной зоне) .

За прошедшие сутки с выздоровлением из стационаров выписаны 5 медиков, а из домашней самоизоляции – 12 медработников.

Всего за время пандемии в республике выявили 4 007 случаев заражения коронавирусом среди медиков. Из них выздоровели 3 710 медработника.