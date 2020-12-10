Накануне и.о.президента Талант Мамытов подписал закон «О добровольном декларировании имущества и доходов физическими лицами». Он направлен на легализацию имущества и бизнеса в Кыргызстане, добытых незаконным путем.

Зачем нужен этот закон?

Как поясняется на сайте главы государства, его цель — «вывести часть теневого имущества и доходов в легальный оборот, что как следствие приведет к повышению экономической активности».

При этом все, кто решит выйти из тени, получат не только неприкосновенность для себя и и своего имущества, но и защиту от общества и журналистов: государство обещает «соблюдение тайны процесса добровольного декларирования имущества и доходов».

Как будет работать закон?

Согласно ему, любой чиновник, политик или предприниматель, имеющий незаконные бизнес или имущество, сможет прийти с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года и добровольно задекларировать его. Никаких штрафов или уголовной ответственности при этом за многолетнее (или не очень многолетнее) уклонение от налогов, или же за возможное добывание имущества незаконным путем не предусмотрено.

Декларант должен будет только оплатить стоимость бланка декларации и госпошлины за совершение нотариальных действий. В случае, если сумма стоимости объектов добровольного декларирования будет выше 70 млн сомов, декларант вынужден будет понести дополнительные расходы.

При этом он должен будет либо отдать 1% от стоимости объекта декларирования государству, либо получит возможность еще немного подзаработать на ценных бумагах государства. В этом случае декларант приобретает их на 10% от стоимости декларируемого имущества и в течение 7 лет имеет с них 5% дохода ежегодно.

Кто был автором законопроекта?

Неизвестно. О проекте нет другой подробной информации, кроме той, что опубликована на сайте президента КР. Узнать, кто его инициировал, когда он прошел общественное обсуждение, и как он проходил чтения и поправки, невозможно: данных о проекте на сайте парламента нет. Судя по информации на сайте парламента, он даже не выносился на общественное обсуждение.

Так же его нет и в списке законов, принятых во втором и третьем чтениях 5 ноября, в день, когда по версии пресс-службы главы государства он был принят. Пресс-служба парламента выделила в качестве главных несколько других законопроектов, принятых в этот день в первом и втором чтениях. О законопроектах, принятых в третьем чтении в этот день, не предоставлено информации.

Пресс-служба использовала размытую формулировку: помимо подробно расписанных законопроектов в первом и втором чтениях, в сообщении упоминается, что «депутаты приняли ряд согласованных вариантов законов». С кем, когда и как «согласовывались» эти варианты законов, и что в них содержалось, неизвестно.

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