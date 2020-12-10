Депутат Акылбек Жапаров извинился перед ветеранами силовых структур. Ранее он предлагал «повысить размер зарплаты, но убрать надбавки к пенсии» силовикам. Однако силовики-пенсионеры раскритиковали нардепа и выступили против инициативы.

По словам Жапарова, он по своей инициативе встретился с представителями пенсионеров силовых структур и сообщил, что по Конституции запрещено «трогать» пенсии и пособия военнослужащих.

«На заседании комитета, где рассматривали бюджеты Соцфонда и Фонда обязательного медстрахования, я поднял вопрос о том, чтобы военнослужащие получали достойную пенсию, а по отношению к тем, кто приравнен к военнослужащим, у них была другая пенсионная политика. И [я говорил] что для всех военнослужащих должна быть единая политика выхода на пенсию», — сказал Жапаров.

По его словам, на пенсии военных в бюджете предусмотрены в общем 3 млрд сомов, в то время, как на надбавки — 3, 7 млрд сомов.

«Я говорю о том, что лучше увеличить зарплату и сделать достойную пенсию, а не в разных случаях разным людям, особенно гражданским, делать надбавки. Считаю, что пенсионеры заслужили свою пенсию и заслуживают ещё большего», — отметил депутат.

Что предлагал Жапаров

Жапаров на заседании, где рассматривали бюджеты Соцфонда и Фонда обязательного медстрахования, заявил, что раз 2021 год будет сложным, министерству финансов республики необходимо провести ряд реформ.

Жапаров посчитал несоразмерными доплаты силовикам и их пенсии, так как они на пенсии все равно работают и получают зарплату. По его словам, «генерал либо высокопоставленный чиновник получает пенсию около 38-40 тысяч сомов, дополнительно к этой сумме получает еще 18 тысяч сомов».

Кроме того, Жапаров посчитал, что сумма на надбавки силовикам из бюджета, которая, по его словам, составляет 3 млрд сомов, слишком большая.

Что сказали в ответ ветераны-силовики

Позже на круглом столе ветераны силовых структур и спецслужб раскритиковали идею Акылбека Жапарова. А экс-командующий Нацгвардией, генерал-полковник Абдыгул Чотбаев объяснил, что большие пенсии и надбавки к ним, о которых говорил Жапаров, получают только единицы пенсионеров-силовиков, остальные «получают гроши».

По словам Чотбаева, в Кыргызстане сейчас 885 пенсионеров Вооруженных сил получают надбавки в размере порядка 5 тысяч сомов.

Генерал-полковник отметил, что народному избраннику — экономисту прежде чем говорить о том, что надбавки надо снять, следовало бы поработать в условиях, в которых несут службу военные, их получающие.

Дефицит бюджета в Кыргызстане

Из-за пандемии коронавируса и политического кризиса Кыргызстан столкнулся с большим дефицитом бюджета. Вместо планируемых 7,9 млрд сомов на 2020 год к концу октября он достиг рекордной отметки в 35, 6 млрд сомов.

Пока все социальные обязательства государство выполняет без задержек: пособия, пенсии и зарплаты люди получают. Но правительство уже начало искать внутренние источники по исполнению бюджета.

Тем временем, депутаты парламента 25 ноября уже приняли в первом чтении законопроект «О республиканском бюджете КР на 2021 год и прогнозе на 2022-2023 годы». По новому бюджету, дефицит в следующем году планируется в размере всего лишь 7 млрд сомов.

Однако дефицит бюджета может снова оказаться больше планируемого. В частности, из-за того, что до сих пор не возобновила полноценную работу горнодобывающая промышленность, на которую приходится до 25% налоговых отчислений, недодает отчисления и таможенная служба.

При этом депутаты шестого созыва, которые в переходный период до повторных парламентских выборов обещали работать бесплатно из-за финансового кризиса в стране, продолжают получать зарплату.

Кроме зарплат, у депутатов есть и другие статьи получения денег, которые оплачивает государство: от услуг сотовой связи до 35 тысяч сомов на зимние заготовки — консервирование огурцов, помидоров и варенья. Об их оптимизации шестой созыв и Акылбек Жапаров даже не упоминали.

Так же известно, что 1, 2 млрд сомов из бюджета в 2021 году потратят на компенсации банкам по «кредитной амнистии» Садыра Жапарова, которую он инициировал во время нахождения в креслах и.о.президента и премьер-министра.