Директор департамента информации МИД КР Нурлан Суеркулов рассказал ИА АКИpress о том, что думают в МИД по поводу последних шагов, предпринятых США.

Что сделали США?

За эту неделю посол США в КР Дональд Лу назвал «недостаточными» шаги властей по борьбе с оргпреступностью, а МИД Кыргызстана заявил, что в высказываниях дипломата есть элементы вмешательства во внутренние дела страны и давления на следствие.

Минфин США после этого внес экс-зампреда таможенной службы Райымбека Матраимова, о клане которого упоминал Дональд Лу, в санкционный «список Магнитского». Позже госсекретарь США Майк Помпео в своем Твиттере написал, что в этот же список включена и супруга Матраимова — Уулкан Тургунова.

Что будет делать Кыргызстан?

По словам Нурлана Суеркулова, «отдельные пользователи социальных сетей вырвали из контекста содержание сообщения Министерства от 7 декабря 2020 года, относящееся к кыргызско-американским отношениям» [речь идет о публикации в официальном Твиттере МИД КР]. На самом же деле разногласий между странами по вопросам борьбы с коррупцией и криминалом нет, и на встрече в тот день обсуждалось исключительно сотрудничество.

«Кыргызская сторона признательна американской стороне за добрую волю и предложение о сотрудничестве в этом направлении. Последовательно выполняя достигнутые с американской стороной договоренности, Министерство запросило у Посольства США материалы, которые могли бы поспособствовать справедливому расследованию резонансных дел», — рассказал чиновник.

Он отметил: Кыргызстан надеется, что сотрудничество при этом будет «осуществляться строго в рамках существующих правовых норм и принципов межгосударственных отношений», главный из которых «невмешательство во внутренние дела суверенного государства».

По словам Суеркулова, уже есть первые результаты кыргызско-американской работы в этих направлениях.

«Сотрудничество по этому вопросу с американской стороной уже принесло свои плоды: в Кыргызстан была возвращена часть украденных у народа Кыргызстана активов. В настоящее время совместная работа с американскими коллегами по выявлению и возврату незаконно приобретенных активов продолжается.

Кыргызская сторона убеждена, что стороны могут достигнуть еще больших результатов», — отметил чиновник, не разъяснив, о каких именно активах и в рамках каких уголовных дел идет речь.

Что еще пообещали в МИД?

Суеркулов от лица кыргызской стороны напомнил, что Кыргызстан является членом Конвенции ООН против коррупции. Страна готова «тесно работать не только с США, но и с другими дружественными странами, поскольку коррупция превратилась в транснациональную угрозу и наносит серьезный ущерб демократическим институтам, национальной экономике и правопорядку».

Потому что такое сотрудничество отвечает интересам республики «по устойчивому развитию, укреплению демократических институтов и повышению инклюзивности политической системы страны».

«Настоящим заявлением кыргызская сторона вновь подтверждает открытую позицию и готовность к конструктивному сотрудничеству по вышеизложенным вопросам в рамках существующих рамок международного права и национального законодательства, а также выражает благодарность иностранным партнерам за оказываемое содействие», — заключил чиновник.