Депутаты парламента 10 декабря приняли законопроект о республиканском бюджете страны на 2020 год.

На заседании парламента на вопросы депутатов отвечали представители правительства и и.о. премьер-министра Артем Новиков.

По его словам, правительство внесло поправки в законопроект после первого чтения – были пересмотрены прогнозы по доходам и расходам и существенно сокращен дефицит средств.

Новиков пояснил, что расходы бюджета на 2020 год были сокращены до 169 млрд сомов. Это на 3,6 млрд сомов меньше показателя, который парламент утвердил в ноябре в первом чтении.

В том числе бюджетные расходы сокращены на 1,6 млрд сомов и траты по программе госинвестиций — на 2,1 млрд сомов. Также увеличена доходная часть – она прогнозируется на уровне 139,4 млрд сомов (на 2,2 млрд сомов больше, чем в проекте первого чтения).

«Мы еще раз пересмотрели неприоритетные расходы и оптимизировали их. Мы снизили расходы на софинансирование программы госинвестиций, прочие расходы госорганов и траты на использование товаров и услуг», — рассказал Артем Новиков.

Рост доходов произошел за счет пересмотра поступлений по неналоговым доходам.

«Данное увеличение произошло в результате корректировок поступлений по возврату бюджетных ссуд и прочих неналоговых доходов в виде штрафов, сборов и платежей», — отметил Новиков.

В итоге в 2020 году дефицит бюджета составит 29,8 млрд сомов. Это на 5,8 млрд сомов меньше показателя, принятого в первом чтении в ноябре.

Прогноз на 2020 год

В ноябре 2019 года депутаты парламента планировали бюджет на текущий 2020 год с дефицитом в 7 млрд 953 млн сомов или 1,2% ВВП.

Однако в мае этого года после изменения бюджета, дефицит составил 27 млрд 672 млн сомов, хотя изначально минфин заявлял о возможном росте дефицита до 37,7 млрд сомов.

В итоге экономического кризиса на фоне пандемии COVID-19 и политической нестабильности в стране бюджет пришлось снова перекроить — дефицит казны побил еще один рекорд и составил 35,6 млрд сомов.

Пока все социальные обязательства государство выполняет без задержек: пособия, пенсии и зарплаты люди получают. Однако часть этих расходов покрывается за счет кредитов, которые власти страны взяли у международных доноров. При этом правительство заявляет, что уже начало искать внутренние источники по исполнению бюджета.

Экономический кризис

С началом пандемии коронавируса в Кыргызстане и введения режимов чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения в марте 2020 года экономика страны погрузилась в кризис.

Ситуация с госказной также ухудшилась на фоне протестов 5-6 октября, положившим начало политическому кризису в Кыргызстане. Сразу несколько стран и международных финансовых институтов приостановили свою донорскую помощь, которая предполагалась для поддержки экономики и борьбы с COVID-19.

При этом, с октября месяца по всему миру наблюдается продолжающийся рост курса доллара и евро. Нацбанк пытается справиться с последствиями при помощи валютных интервенций, продав рекордные $42,4 млн за один день в октябре.

Правительство, при этом, рассматривает увеличение доходной части бюджета за счет налоговых выплат кыргызстанцев. Также Садыр Жапаров в бытность премьер-министром и и.о. президента объявил экономическую амнистию. При ней незаконно обогатившиеся чиновники должны были в течение месяца вернуть эти средства в казну.