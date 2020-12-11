Депутаты парламента 10 декабря приняли законопроекты о прогнозах республиканского бюджета страны на 2021-2022 годы и 2022-2023 годы во втором и третьем чтениях.

На заседании парламента на вопросы депутатов отвечали представители правительства и и.о. премьер-министра Артем Новиков.

В принятом законопроекте о республиканском бюджете на 2021 год для Государственной налоговой службы увеличен план по сбору налогов и платежей.

Новиков сообщил, что доходы бюджета на следующий год предусмотрены в 172,9 млрд сомов (на 9,9 млрд сомов больше, чем было в первом чтении). Налоговые доходы составят 127,1 млрд сомов.

«От Госналоговой службы ожидаются поступления в 78,7 млрд сомов с ростом на 6 млрд сомов по сравнению с первоначальным прогнозом. Такое увеличение связано с ожидаемым ростом поступлений от горнорудного сектора. Мы также проанализировали резервы, которые есть при пересечении товаров через границу. Там мы видим 2,6 миллиарда сомов налоговых поступлений», — рассказал Артем Новиков.

По словам и.о. премьер-министра, ожидаются и другие поступления, после того как будут реализованы меры по фискализации налоговых процедур.

Во время заседания депутат Нурбек Алимбеков засомневался, что Налоговая служба сможет выполнить этот план по доходам на 2021 год.

«Если глава ГНС не выполнит план по сборам, исполнять его будет другой человек», — ответил ему Новиков.

Глава ГНС Кабыл Абдалиев обратил внимание, что в первом чтении ставился план в размере 73 млрд сомов, ко второму чтению его увеличили на 6 млрд сомов.

«Это большой план для нас. Никогда не было такого высокого плана», — отметил Абдалиев.

Однако и.о. премьер-министра выразил уверенность, что планы по налоговым поступлениям составлены с учетом реалий сегодняшнего дня, и что глава ГНС сможет выполнить их.

При этом правительство уменьшило прогноз по доходам Государственной таможенной службы с 52 до 48,4 млрд сомов. По его данным, это связано с сильным снижением объемов импорта и замедлением внешнеэкономической деятельности торговых партнеров Кыргызстана.

Кроме того, в бюджете 2021 года предусмотрено выделение 858,4 млн сомов на проведение выборных мероприятий.

Другие вопросы

В ходе заседания депутат Дастан Бекешев отметил, что 5 млн сомов необходимо выделить на предоставление услуг по сурдопереводу. Представители правительства ответили, что в проекте бюджета на 2021 год эти средства были предусмотрены.

Депутат Иса Омуркулов спросил об экономическом росте и создании новых рабочих мест, депутат Бакыт Торобаев попросил рассказать о предпринимаемых мерах в сфере борьбы с коронавирусом, депутатка Айнура Аскарова подняла вопрос о внешнем долге.

«Эпидемиологическая ситуация напряженная. Правительство работает по недопущению ухудшения эпидситуации в стране. Все финансовые обязательства будут исполнены. Рисков по выплатам внешнего долга на 2020 -2021 годы нет», – ответил и.о. премьер-министра Новиков.

Депутат Бактыбек Райымкулов отметил проблему строительства школ в регионах. По его словам, в Чуйской области переполнены все школы, ряд из них находятся в аварийном состоянии.

Депутатка Аида Касымалиева также подчеркнула, что в первую очередь должно быть профинансировано строительство школ, которые завершены на 70%.

Депутат Максат Сабиров поднял вопрос предоставления кредитов бюджетникам по линии Государственной ипотечной компании. По словам Новикова, в 2021 году на это будет выделено 500 млн сомов.

Первое чтение

Ранее депутаты парламента 25 ноября приняли законопроект «О республиканском бюджете КР на 2021 год и прогнозе на 2022-2023 годы» в первом чтении. Согласно ему, дефицит в следующем году планировался в размере 7 млрд сомов.

Тогда законопроект о параметрах казны на 2021 год также представил и.о. премьер-министра Артем Новиков.

По его данным, в предстоящем году налоговые поступления ожидались в сумме 89 млрд 850 млн сомов, а таможенные сборы — в 52 млрд 384 млн сомов. А общий объем доходов в госказну предусматривался в сумме 163 млрд 26 млн сомов.

При этом, всего расходов в бюджете было предусмотрено в размере 170 млрд 64 млн сомов. В итоге и вышел дефицит бюджета в сумме около 7 млрд сомов или 1,1% ВВП.

«Нам пора научиться жить на собственные средства, при этом эффективно использовать внутренние ресурсы. Мы должны закрепить норму в Бюджетном кодексе КР, где расходы на последующий год не должны превышать доходы предыдущего. Подход к формированию бюджета должен быть изменен», – заявил тогда Новиков.

По его словам, все расходы по защищенным статьям бюджета будут финансироваться только за счет налоговых доходов. Внешняя помощь будет направляться только на развитие экономики и будет иметь возвратный характер.

Новиков отметил, что обеспечение занятости населения будет главным для правительства в 2021 году.

Экономический кризис

С началом пандемии коронавируса в Кыргызстане и введения режимов чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения в марте 2020 года экономика страны погрузилась в кризис.

Ситуация с госказной также ухудшилась на фоне протестов 5-6 октября, положившим начало политическому кризису в Кыргызстане. Сразу несколько стран и международных финансовых институтов приостановили свою донорскую помощь, которая предполагалась для поддержки экономики и борьбы с COVID-19.

При этом, с октября месяца по всему миру наблюдается продолжающийся рост курса доллара и евро. Нацбанк пытается справиться с последствиями при помощи валютных интервенций, продав рекордные $42,4 млн за один день в октябре.

Правительство, при этом, рассматривает увеличение доходной части бюджета за счет налоговых выплат кыргызстанцев. Также Садыр Жапаров в бытность премьер-министром и и.о. президента объявил экономическую амнистию. При ней незаконно обогатившиеся чиновники должны были в течение месяца вернуть эти средства в казну.