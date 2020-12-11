Пресс-служба ГКНБ сообщила о задержании экс-председателя Финансовой полиции Бакира Таирова. По данным госкомитета, Таиров в октябре этого года получил от главы одного из госорганов средства в особо крупном размере для финансирования одной из политической партии.

Экс-главу финпола задержали 10 декабря и водворили в СИЗО ГКНБ. Следствие по делу Таирова продолжается.

Бакир Таиров возглавил финпол в конце апреля 2018 года. До назначения на должность главы финансовой полиции был начальником Управления внутренних дел на транспорте.

Таиров и семья Матраимовых

В 2019 году журналисты «Клооп», «Азаттык» и OCCRP опубликовали расследование о выводе из Кыргызстана $700 млн. Главным фигурантом расследования был экс-таможенник Райым Матраимов. Однако кроме клана Матраимовых в расследовании упоминался Бакир Таиров.

Так по данным, которые получили журналисты, супруга депутата Искендера Матраимова — Миновар Жумаева является учредителем компании «AKA Immobilien».

Именно с компанией «АКА» был связан экс-глава финпола Бакир Таиров — брат Таирова Искендер был бизнес-партнером «AKA Petroleum». После смерти Искендера Таирова «AKA Petroleum» занялись его вдова Чолпон Элмуратова и зять братьев Таировых Токтосун Туманбаев.