Один из родственников потерпевшей девочки Талант Байсеитов в интервью Kaktus.Media рассказал, что Тонский районный суд Иссык-Кульской области оправдал второго подозреваемого в изнасиловании девочки.

Ранее, 2 декабря, суд уже оправдал одного подозреваемого в организации изнасилования. Всего по этому делу проходят трое подозреваемых — двое 25-летних, которых отпустили из зала суда и один 45-летний мужчина.

Из троих подозреваемых только 45-летний мужчина получил приговор с лишением свободы на 7 лет и 6 месяцев.

Кроме этого, Байсеитов рассказал, что судопроизводство в отношении троих подозреваемых было выделено в отдельное производство. А судья переквалифицировал статью «Изнасилование» на статью «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Такое решение судья принял несмотря на то, что прокурор просил подозреваемым от 15 до 20 лет тюрьмы.

«Мы будем судиться и не согласны с приговором суда. Прокуроры просили 15 лет тюрьмы, а его [организатора] полностью оправдали и выпустили», — добавил мужчина.

Байсеитов также считает, что в деле может быть коррупция, так как Генпрокуратура просила отправить дело на рассмотрение в Первомайский суд Бишкека, но рассмотрение было в Тонском районном суде.

Сам инцидент произошел еще в мае 2019 года. Лишь в ноябре того же года, пропавшую 13-летнюю девочку нашли в доме неизвестного мужчины.

Мужчина насиловал девочку, пользуясь тем, что ее родители находятся в Бишкеке, а ее воспитывает незрячий дедушка. Кроме этого, позже стало известно, что девочку насиловали трое мужчин, а следователь не принимал заявления от родственников пострадавшей.

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