Председатель Конституционного совещания (КС) Бекбосун Борубашов 11 декабря на пресс-конференции сообщил, что оно завершило первый этап работы над проектом редакции новой Конституции. По его словам, члены КС, работавшие в трех секциях, закончили вносить в него предложения и корректировки.

Борубашов отметил, что Конституционное совещание продолжит работу и будет принимать предложения со стороны населения. Впереди еще два этапа работы над проектом редакции Конституции, сроки окончания их он не назвал.

Этапы работы Конституционного совещания

Вначале члены Конституционного совещания разделились на три секции: «Основы конституционного строя», «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» и «Органы государственной власти». Каждая из них занималась определенной частью проекта.

«На первом этапе закончились работы секций. На втором тексты секций проанализируют юристы и лингвисты. На третьем этапе документ будет вынесен на общее пленарное заседание, где путем голосования будут приняты соответствующие нормы и положения», — сказал Борубашов.

По словам Борубашова, для второго этапа уже созданы две экспертные группы юристов и лингвистов.

«Они будут работать по двум направлениям. Юристы будут рассматривать юридические аспекты, положения, принципы, то, как составлены статьи. Лингвисты будут изучать [документ и следить], чтобы мы правильно оформили документ, потому что работа у нас пишется на кыргызском языке. Кыргызский вариант, наверное, будет основным вариантом», — сказал он.

Член КС Болот Токтомушев заявил, что это черновой текст, и если у экспертов возникнут вопросы к отдельным секциям, то эти вопросы вынесут на пленарное заседание КС.

Другой член КС, Нурлан Шерипов, отметил, что надеется, что разработанный проект Конституции будет отвечать всем требованиям международных конвенций.

«В новом проекте права детей и женщин защищены. Также много хороших норм по защите персональных данных, по свободе слова, запрету цензуры, пенсиям и пособиям. Также много хороших прогрессивных и демократических норм включены. Мы внесли самые демократические нормы», — сказал он.

Кто вошёл в экспертную группу?

По словам председателя КС, в экспертную группу вошли представители секций, юристы и некоторые общественные деятели — и все они члены КС. Борубашов отметил, что это не значит, что экспертная группа будет работать в закрытом режиме.

«Все желающие, у которых есть нерешённые вопросы, например, разные мнения насчёт некоторых положений конституции. Вот они могут прийти свободно, принимать участие [в работе экспертной группы] и высказать своё мнение», — сказал он.

Конституционное совещание

Указ об образовании Конституционного совещания и.о. президента Талант Мамытов подписал 20 ноября. В орган вошли 89 человек. Значительная часть из них — идейные и прямые сторонники Садыра Жапарова, инициаторы выдвижения новой версии Конституции, а также специалисты по манасоведению, традиционным знаниям и духовности кыргызов. Ни одного открытого оппонента проекту в составе совещания нет.

Депутат Бекешев в своем телеграм-канале пояснил, что Конституционное совещание образовывают постановлением парламента, а не указом и.о. президента.

Экс-спикер легендарного парламента Абдыганы Эркебаев отметил, что состав КС непрофессиональный, так как там крайне мало юристов-специалистов по конституционному праву. Также экс-депутат Жогорку Кенеша Феликс Кулов заявил, что Конституционное совещание заняло соглашательскую позицию.

26 ноября и.о. президента Мамытов включил в состав совещания еще десять новых лиц, среди которых экс-депутаты Алмамбет Шыкмаматов и Кантемир Мурзабеков, правозащитница Толекан Исмаилова и несколько «независимых экспертов» и общественных деятелей.

При этом, предложение вступить в ряды экспертов Конституционного совещания отклонили экспертка по конституционному праву Сания Токтогазиева и депутат Дастан Бекешев. Они считают, что совещание нелегитимно, а его члены не намерены учитывать их предложения и работают по готовому документу, занимаясь просто его редактированием.