За минувшие сутки скончался один пациент с коронавирусом — в Джалал-Абадской области. 90 пациентов в больницах в крайне тяжелом состоянии, еще 590 в тяжелом.

Вирус за сутки подтвердили у еще 327 человек. Больше всего новых заражений в Бишкеке — 113.

В Иссык-Кульской области 69, в Чуйской — 45, в Джалал-Абадской 33.

В Баткенской области 20 новых зараженных, в Ошской области и Оше — 18 и 10.

В Таласской области 13 новых зараженных, а в Нарынской шесть.

Среди новых зараженных есть медработники — 12 человек.

Больше всего медиков заразилось в Иссык-Кульской области — четыре человека. В Баткенской трое, в Бишкеке двое. В Джалал-Абадской, Нарынской и Таласской областях заразилось по одному медику.

За сутки выписаны из больниц по выздоровлению 447 человек.

Всего за пандемию в Кыргызстане заразились коронавирусом минимум 76 718 раз, из них выздоровели и были выписаны из больниц 69 341 пациент. Скончались, согласно официальной статистике, 1307 человек, однако летом список был больше на более 400 смертельных случаев. Минздрав удалил эти случаи смертей среди пациентов с коронавирусом из статистики, так как у умерших были сопутствующие болезни, чаще всего проблемы с сердцем.