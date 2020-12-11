Один из желающих стать кандидатом в президенты Кыргызстана Кубан Чороев подал в суд на ЦИК. Административный суд Бишкека проведет заседание по иску уже завтра, 12 декабря.

Чороев считает, что решение комиссии о признании его подписных листов недействительными незаконное, а ЦИК нарушила положения Конституции.Об этом он сообщил в своем фейсбуке.

В чем суть претензий Чороева к ЦИК?

Кубан Чороев одним из первых подал документы в качестве претендента на звание кандидата в президенты. Однако при проверке документов ЦИК решила, что его подписные листы недействительные, но не из-за ненастоящих подписей. Такое решение приняли, потому что листы были «изготовлены до дня оплаты изготовления подписных листов из средств избирательного фонда».

Сам Чороев заявил, что на членов ЦИК оказывал давление один из них, Акылбек Сариев, и пообещал судиться с главным выборным органом. Акылбек Сариев обвинения опроверг и заявил, что просто «рекомендовал скорее решить вопрос с Чороевым, чтобы у него была возможность оспорить решение ЦИК в суде до 14 декабря».

По словам несостоявшегося кандидата в президенты, в своем решении ЦИК использовала положения части 2 статьи 52 Конституционного закона о выборах, где говорится, что сбор подписей кандидата осуществляется со дня основания избирательного фонда кандидата и организуется уполномоченными представителями кандидата. Но сам он не считает, что что-то нарушил.

«Мы открыли счет 11 ноября, и начали сбор подписей 13 ноября, после того, как 12 ноября, согласно заключенными между мной, как кандидатом в президенты, и типографией договорами мы получили 12 ноября первые экземпляры подписных листов […] За предоставленные типографские услуги, согласно тому же договору от 11 ноября, мы оплатили по предъявленной счет-фактуре 3 декабря. То есть императивные требования статьи 52 мы выполнили», — говорит он.

Также Чороев отмечает, что по законодательству подписи избирателей могут собираться со дня оплаты изготовления подписных листов.

«Я уже отметил, что 11 ноября мы заключили контракт, договор с типографией и я к этому договору предоставил гарантийное письмо со своей стороны, что все услуги типографии я гарантирую оплатить, на основании этого письма можно считать днем оплаты за подписные листы день подписания договора», — пояснил он, заключив, что таким образом требования статьи, на которую сослались в ЦИК, соблюдены.

Чороев обвиняет Центризбирком в «манипулировании нормами закона» и в нарушении своих конституционных обязанностей и принципов.

«Я внимательно посмотрел запись этого заседания: два члена ЦИК были против этого решения [по снятию Чороева с предвыборной гонки], а многие из них не взяли на себя ответственность, сказав “пусть суд решит”. То есть их решение было половинчатым, не было принципа справедливости и беспристрастности», — считает он.

По его словам, посчитать недействительными подписи 39 тысяч кыргызстанцев за его кандидатуру только на основании того, что были якобы позже оплачены подписные листы — несправедливо. При этом конституционное право Чороева и его электората избираться и избирать должно быть выше, чем то нарушение, в котором ЦИК его обвиняет.

Кто такой Кубан Чороев?

Кубан Чороев — эксперт-экономист. Он уже участвовал в президентских выборах в 2017 году, тогда часть его подписей признали недействительными и он так же не прошел регистрацию кандидатов в президенты.

Также Чороев известен в Кыргызстане, как председатель правления ОФ «Возрождение историко-культурного наследия и духовности «Древняя кочевая цивилизация»» и исследователь популяционной генетики кыргызов.