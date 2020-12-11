Минздрав сообщил, что по результатам эпидрасследования в школе-интернате «Кут Билим» в селе Байтик, были выявлены ряд нарушений. Ранее, ученики этой школы были госпитализированы с признаками пищевого отравления.

По данным ведомства, сотрудников школы оштрафовали на общую сумму в 45 тысяч сомов.

Так, руководитель школы должна будет выплатить 23 тысячи сомов, а кладовщик-завхоз, медработник и шеф повар по 7,5 тысячи.

«В очаге проведена санитарно-просветительная работа, были отобраны образцы пищевых продуктов. Образцы пищевых продуктов для лабораторных исследований в работе, по итогам будет дана дополнительная информация», — сообщили в минздраве.

Инцидент с массовым отравлением в школе произошёл 8 декабря. В ту ночь 24 ученика были госпитализированы в больницу, где им сделали промывание желудка.

Однако в самой школе предположили, что у детей была диарея.

По данным ведомства, всех учеников уже выписали из больницы. Сейчас они на амбулаторном лечении. Их состояние — удовлетворительное.