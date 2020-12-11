Пресс-служба Министерства экономики сообщила, что мэрия столицы совместно с Центром государственно-частного партнерства (ГЧП) планирует привлечь бизнес для строительства ипподрома «Ак Кула».

В минэкономе отмечают, что в новом ипподроме увеличат посадочные места, модернизируют беговую дорожку и создадут транспортную инфраструктуру.

«Учитывая ограниченность возможности государственного бюджета, строительство нового ипподрома, на месте существующего планируется осуществить за счет привлечения частных инвестиций и партнерства государства с частным сектором», — говорится в сообщении ведомства.

Для строительства нового ипподрома планируется:

Снос аварийных зданий;

Разработка технического обоснования, архитектурного дизайна и проектной документации;

Строительство ипподрома и сопутствующей инфраструктуры;

Финансирование с помощью собственных или заемных средств;

Управление комплексом;

Ипподром «Ак Кула»

Столичные власти уже не первый раз говорят о реконструкции ипподрома «Ак Кула». Новый ипподром решили построить после того как мэрия Бишкека вернула «Ак Кула» на баланс города после незаконной приватизации частными лицами.

Обследование ипподрома в ноябре 2019 года сотрудниками Института сейсмостойкого строительства выявило, что здание не отвечает необходимым требованиям — оно не сейсмостойкое, сильно уязвимое и аварийное. Из-за этого институт не рекомендовал его использовать.

Кроме этого, в начале сентября правительство приняло постановление об утрате ипподромом «Ак Кула» статуса памятника архитектуры республиканского значения, его сносе и строительстве нового комплекса.

Тогда же мэрия столицы сообщила, что для строительства нового ипподрома объявят тендер на проектирование. Однако на портале Государственных закупок оба тендера указаны как несостоявшиеся.

«Ак Кула» был в частной собственности около 20 лет. Сначала он был на базе Министерства сельского хозяйства, но в 1997 году министерство отдало 80% доли на владение ипподромом акционерному обществу «Ак Кула».

В 1998 акционерное общество полностью приобрело ипподром и оформило его как частную собственность. Несмотря на то, что еще в 1995 году ипподром должны были передать мэрии Бишкека.

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