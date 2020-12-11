Бывшая глава государства Роза Отунбаева в интервью Майраш Базлакуновой поделилась своей позицией относительно нынешней ситуации в стране. Она рассказала, что знает о Садыре Жапарове, о влиянии Омурбека Текебаева и значении Райыма Матраимова.

Она считает, что Кыргызстан находится еще в начале пути становления государственности, а политика невозможна без партий. «Клооп» кратко пересказывает размышления Отунбаевой.

О ситуации в стране

Кыргызстан еще не вышел в правовое поле. Иначе мировое сообщество давно признало бы страну. Сейчас Кыргызстан переживает глубокий политический кризис.

И.о. президента и бывший премьер-министр Садыр Жапаров сейчас стал кандидатом в президенты. Для усиления власти он поставил на первое место Конституцию и прилагает большие усилия. Думаю, это неправильно. Есть свои правила по разработке и принятию новой Конституции.

Человек, у которого вся власть в руках, в первую очередь должен был подумать о народе, об экономике и пандемии. Прогнозируют, что пик заражений COVID-19 придется на январь — во время президентских выборов. Он мог сначала участвовать и выиграть на выборах, а потом уже все это делать.

О людях Бакиева

Сейчас все люди Бакиева возвращаются: те, кто убивал журналистов, преследовал нас. Они поднимаются на высокие должности в ГКНБ, какой орган не возьми, везде есть люди, работавшие во времена Бакиева.

Например, аэропорт «Манас» возглавил сын Сыдыкова [Усена, советника Курманбека Бакиева]. Все это видят, но закрывают на это глаза. Тот режим возвращается на место, а мы делаем вид, что не замечаем этого.

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О Садыре Жапарове

Я его плохо знаю, очень мало встречалась с ним. Когда я была президентом, он приходил с вопросом по его сестре и Мегакому. Тогда я просмотрела материалы и увидела, что через «Иссык-Куль Инвест Банк» и «Азия Универсал Банк» было выведено много денег. Я сказала, что ничего не могу поделать в этой ситуации.

Как политика, я его знаю поверхностно. Но видно, как он на протяжении 5-6 лет работал над сознанием людей через масс-медиа и соцсети. Он понимал значимость этого. Он побывал и в Беларуси, где находится Бакиев, которого называют их лидером и идеалом.

Раз он понимает важность технологий, то Кыргызстан можно было бы превратить в IT-страну. Доверие народа на вес золота. Если он победит на выборах с этим кредитом доверия, то он должен приложить все усилия, чтобы его оправдать.

Народ не должен делиться на сельских и городских, на образованных и необразованных, а помочь победившему президенту, потому что это наша страна. Сейчас многие люди уезжают из Кыргызстана, этот человек должен пойти им навстречу и показать им перспективы развития страны.

О Беларуси

Мы очень тесно связаны с Беларусью: состоим вместе в разных союзах, пьем молоко из Беларуси. Каждый день по радио передают новости из Беларуси, где не 200 человек, как у нас, а 200 тысяч человек выходят на улицы протестовать.

Там уже на протяжении 4 месяцев не могут разрушить режим одного автократа и изгнать его. Там идет сильное противостояние: скольких людей посадили в тюрьмы, скольких пытают, скольким пришлось выехать из страны.

А тут советские люди говорят, что парламентаризм такой плохой, не подходит для Кыргызстана, надо построить режим автократии — режим одного человека — и, сломя голову, меняют Конституцию.

Я удивляюсь, почему наш народ не смотрит направо и налево, почему у нас такая короткая память и мы не вспоминаем прошлое.

О референдуме

Мы еще не знаем, как народ ответит на референдуме. Он может и выбрать парламентскую республику. Недавно мы встречались с молодыми политиками, все из которых поддержали парламентскую форму правления. Они приехали со всех концов Кыргызстана, среди них были и депутаты айыльных кенешей и местные активисты. Мы обрадовались, увидев прогресс, изменение сознания.

В Конституционном совещании сидят совсем престарелые люди и поднимают такие вопросы. Мы ведь готовим Конституцию для будущих поколений, надо учесть их мнение.

О партийной системе

Сегодня много недовольства высказывают к партийной системе. Наши партии были созданы максимум 30 лет назад, а возраст самой старой партии в Европе — Социал-демократическая партия Германии — скоро исполнится 160 лет. Есть же разница между 160 и 30 годами.

Не думайте, что все европейские страны за день стали такими процветающими и развитыми. Та же Австрия — когда после первой мировой войны была уничтожена австро-венгерская монархия они немного пожили в демократии. Однако с 1933 года к ним пришел фашизм. Под ним они жили до 1945 года, после которого вновь вернулись к демократии. Каждая страна в своей истории проходит через многие трудности.

Мы не дали партиям времени, а по-кыргызски привязались к одному лидеру. Мне жаль, что такая партия с историей, как СДПК, распалась из-за привязанности к одному человеку. Так не должно быть. Человек, который вкладывается и взращивает партию, тоже человек и может совершить ошибки.

Отунбаева на инаугурации лидера СДПК Алмазбека Атамбаева

Строить партию — это очень большая и важная работа. Нам нужно продолжать ее. Нигде в мире нет политики без партий: во всех западных и восточных странах есть партии, даже в России и Казахстане.

Молодежь хочет, чтобы все старики ушли из власти, тогда им надо строить партии. Если не основать и поставить на ноги партию, то у них не будет политических побед.

Если парламент будет избирать президента, то он станет просто игрушкой. 120 депутатов заставят его танцевать под их дудку андижанскую польку. Мы еще не доросли до такого уровня. Для этого нужны независимые сильные партии, которые смогут ответить за свою политику.

Об опыте других стран

Во время обсуждений Конституционного совещания стало ясно, что у нас очень мало информации, все просто предполагают. Нам нужно изучать такие вопросы очень тщательно, как Сания Токтогазиева [докторка юридических наук, специалистка по конституционному законодательству].

Все посольства должны перенимать опыт стран, в которых они представляют Кыргызстан, и внедрять его у нас. Ведь пока нет ничего, что кыргызы сами выпускают: наши телефоны, машины, камеры все привозят из других стран. Надо прекратить обвинять Запад, а учиться.

О Райыме Матраимове

Ясно, как день, что вина Матраимова в октябрьских событиях соразмерна горе. А Жээнбеков просто глотал все это, прося факты. Три крупных СМИ подготовили расследование, ему были предоставлены материалы. А сейчас все превращают в бессмысленную дискуссию о том, когда появилась эта схема: при Атамбаеве или Жээнбекове.

Это все было и во время премьерства Атамбаева [2007 или 2010 год]. Так Кыргызстан вырастил такого дракона. Вот, посол Америки хвалит Жапарова, что впервые Матраимова задержали. Он превратился в величину международного масштаба.

Но его отправили под домашний арест — уверена, у такого богатого человека пятизвездочный дом. Говорили, что к концу месяца он выплатит 2 млрд, но пока этого не видно.

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О Жээнбекове

Главным недостатком Жээнбекова стало то, что он не исполнил свою клятву о том, что возьмет ответственность за страну и не привел ее к какому-нибудь выходу из этой ситуации. Мы просили его провести президентско-парламентские выборы и только потом уходить. Но он ушел, оставив страну в таком хаосе.

Вот, про нас с Текебаевым постоянно говорят СМИ. Но ведь наши слова подтверждаются. Что было бы, если новая Конституция прошла в изначальном виде? Жапаров это все понял, остановил движение законопроекта, создал Конституционное совещание. Надо советоваться, а не продавливать силой, говоря, что за вами народ.

О Текебаеве