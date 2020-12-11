Депутат Дастан Бекешев в своем твиттере рассказал, что депутаты парламента решили «воскресить» закон «О манипулировании информацией».

Жогорку Кенеш планирует рассмотреть законопроект уже 14 декабря. В этот раз депутаты учтут возражения экс-президента Сооронбая Жээнбекова, который не стал подписывать закон в августе 2020 года и вернул его в парламент на доработку. Проект закона опубликован в повестке дня для обсуждения парламентом.

Скандальный закон

Инициатором закона выступила депутат Гюльшат Асылбаева. Она, несмотря на недовольство общественности, активистов и юристов, защищала свой проект с момента его общественного обсуждения.

Проект закона подвергся резкой критике, а юристы отмечали, что он «грубо» нарушает права граждан на свободу слова, и устанавливает государственную цензуру в интернете.

Своим законом депутаты Гюльшат Асылбаева и Айнура Осмонова предложили ужесточить контроль над распространением недостоверной информации в интернете, а также обязать провайдеров хранить информацию о пользователях.

Правовая клиника «Адилет» проанализировала законопроект, и назвала один из пунктов закона — об обязательном размещении своей фамилии и инициалов — «абсурдным». В правовой клинике отметили, что право на анонимность имеет каждый гражданин, а спецслужбы и без этого имеют возможности найти нужного им человека, который нарушил закон в интернете.

Также в законе говорилось, что уполномоченный орган мог заблокировать доступ к информации, которая может быть ложной, несмотря на то, что подобное решение по действующему законодательству Кыргызстана может вынести только суд.

Кроме угроз свободе слова, журналисты Factcheck.kg сделали подробный анализ закона. В нем они привели доказательства, что законопроект на 64% совпадает с аналогичным законом, принятым в России. А в некоторых статьях закон и вовсе был скопирован без изменений.

Несмотря на все возражения общественности, депутаты парламента все же одобрили законопроект и отдали его на подпись президенту Сооронбаю Жээнбекову. Однако Жээнбеков не стал принимать закон и выразил свое возражение.

В пресс-службе Жээнбекова сообщили, что президент имеет возражения к тексту документа — он предложил пересмотреть субъекты правоотношений, которые описаны в проекте, и механизмы его реализации. Также президент рекомендовал пересмотреть технические аспекты, которые прописаны в документе.

Иллюстрация на главной: Татьяна Зеленская