Около 200 сотрудников месторождения «Бозымчак» утром 11 декабря вышли на митинг у Дома правительства в Бишкеке. Они потребовали, чтобы власти помогли возобновить работу предприятия, которой мешают «агрессивные» местные жители еще с 6 октября. Глава госкомитета промышленности Жиргалбек Сагынбаев пообещал запустить разработку до нового года.

Работники компании «Каз Минералз», которая разрабатывает медное месторождение «Бозымчак» в Джалал-Абадской области, обратились к и.о. премьер-министра Артему Новикову. Они просят правительство наказать людей, которые оказывают давление на руководство предприятия.

По словам горнорудников, на фоне протестов 5-6 октября после парламентских выборов местные жители устроили беспорядки на комбинате «Бозымчак» и попытались захватить его. Тогда компании пришлось срочно эвакуировать персонал предприятия.

Митингующие утверждают, что зачинщики этих беспорядков хорошо известны, но почему-то еще не задержаны. По их словам, они не могут возобновить свою деятельность, так как «никто не гарантирует», что эти люди, почувствовав свою безнаказанность, снова не устроят беспорядки на комбинате.

«Мы всегда были вне политики. Предприятие должно восстановить работу в прежнем режиме. Просим вас взять этот вопрос под свой контроль и помочь нам. Люди, виновные в давлении на компанию, выдвижении незаконных требований и вмешивающиеся в работу предприятия, должны быть наказаны», — попросили разработчики.

По данным информагентства 24.kg, из-за простоя месторождения казахская компания прекращает трудовые договора со всеми сотрудниками с 31 декабря 2020 года.

О том, что работники «Бозымчака» выйдут на митинг в пресс-службе компании сообщили еще 9 декабря.

«Предприятие простаивает, по закону люди получают две трети зарплаты, но у многих семьи, кредиты, и это не может долго продолжаться. Митинг — это не инициатива компании, а инициатива самих работников», — пояснила тогда пресс-секретарька предприятия Елена Трегубова.

Что говорят власти?

К митингующим у Дома правительства горнорудникам вышел глава Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Жиргалбек Сагынбаев. Он сказал, что 13 декабря поедет в Джалал-Абадскую область и переговорит с местным населением.

«Я думаю, что до нового года мы решим все вопросы и предприятие начнет работать. Помимо этого, мы посетим и другие месторождения. До конца этого года постараемся решить все проблемы», — пообещал Сагынбаев.

Еще в начале ноября исполнявший тогда обязанности президента Садыр Жапаров посетил разгромленные предприятия в Джалал-Абадской области: «Бозымчак» и «Терек Сай». Тогда он призвал местных жителей наладить «открытый диалог» с разработчиками месторождения, а компании попросил соблюдать требования экологической безопасности.

Чем недовольны жители?

Сельчане требовали от компании «Каз Минералз» прекратить загрязнять окружающую среду из-за своей деятельности.

«Вдоль реки ездит крупный автотранспорт, в речке, из которой пьют жители села Кок-Серек, химикаты. Дороги сильно разрушены и из-за этого возникли недовольства. Мы также требуем взять на работу местных жителей. У них работают дети и родственники разных руководителей, людей из правоохранительных органов. Простые люди там не работают», — рассказал в интервью «Азаттыку» сельчанин Абдыганы Усенбаев.

Кризис горнодобывающей промышленности

Простаивает не только «Каз Минералз Бозымчак», но и большинство других крупных компаний отрасли, где трудятся тысячи кыргызстанцев: они остановили работу в начале октября после нападений местного населения и самозахватчиков.

Пока в Бишкеке и регионах шел передел власти, на месторождения начались атаки. Так, месторождение Джеруй в Таласской области разграбили и сожгли здание его золотоизвлекательной фабрики, в Джалал-Абадской области захватили золоторудное месторождение Джамгыр, на месторождении Терек-Сай местные жители выгнали рабочих со строящейся золотоизвлекательной фабрики и хвостохранилища.

Казахская компания «Каз Минералз Бозымчак» входит в группу KAZ Minerals PLC и работает в Кыргызстане с 2007 года.

«Каз Минералз» имеет четыре подземных рудника в Восточно-казахстанской области, четыре обогатительные фабрики и открытый рудник Бозымчак в Кыргызстане, где с 2014 года запустила горно-обогатительный комбинат «Бозымчак».