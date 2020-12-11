Заседание в Свердловском районном суде Бишкека по иску Матраимовых против СМИ снова перенесли уже в двенадцатый раз. Причиной переноса назвали то, что судья находится на похоронах. Теперь оно запланировано на 15 января 2021 года — уже после того, как станут известны итоги досрочных президентских выборов.

История иска Матраимовых к СМИ

В ноябре 2019 года вышло совместное расследование «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP о масштабной многолетней контрабанде товаров из Китая через Кыргызстан — все это было возможным из-за коррупции на таможне.

Убитый до выхода расследования бизнесмен Айэркен Саймаити был одним из информаторов журналистов и передал им документы, доказывающие факты коррупции и контрабанды. Фигурантами расследования были глава контрабанды Хабибула Абдукадыр и экс-зампред таможни Райымбек Матраимов.

Члены клана Матраимовых подали иск против СМИ, требуя рассекретить имена журналистов-расследователей, удалить из расследования упоминания семьи и выплатить им более 60 миллионов сомов в качестве компенсацию морального вреда.

Свердловский райсуд принял исковое заявление о защите чести, достоинства семьи Матраимовых и фонда имени Исмаила Матраимова 10 декабря 2019 года. В тот же день без рассмотрения по существу дела было удовлетворено требование об аресте банковских счетов всех ответчиков. Однако потом арест со счетов сняли.

Рассмотрение дела по существу откладывали целый год и в пятницу, 11 декабря, его отложили в двенадцатый раз.

Что за это время произошло с Матраимовыми?

20 октября Райымбека Матраимова задержали сотрудники ГКНБ. По данным спецслужбы, Матраимов и другие должностные лица с 2016 года наладили коррупционную схему в системе Гостаможни.

Однако в этот же день стало известно о том, что Матраимова отпустили домой, так как он обещал возвращать государству сумму в 2 млрд сомов, в которую ГКНБ оценил ущерб от его коррупционной схемы на таможне.

На пресс-конференции 12 ноября Садыр Жапаров, который на тот момент исполнял обязанности главы государства и премьер-министра, объяснил, что принял политическое решение, поэтому Матраимова и отпустили.По его словам, он ориентировался на мировую практику и решил, что Матраимов может принести пользу для государства, если вернёт часть денег.

В интервью телеканалу Region Садыр Жапаров заявил, что Райымбек Матраимов до конца ноября выплатит 2 млрд сомов в бюджет страны. Но Матраимов не успел выплатить 2 млрд сомов в указанный срок. Пока он вернул государству только 773 млн сомов.

Кроме того, Министерство финансов США 9 декабря внесло бывшего зампредседателя Государственной таможенной службы Кыргызстана Райымбека Матраимова в «список Магнитского». Позже госсекретарь США Майкл Помпео сообщил в твиттере, что в «список Магнитского» включена и супруга Матраимова Уулкан Тургунова. Оба являются истцами в деле против «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP.