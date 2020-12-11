Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил в твиттере, что кроме экс-зампреда кыргызской таможни Райымбека Матраимова в «список Магнитского» включена и его супруга Уулкан Тургунова.

Today, I am designating former Kyrgyz official Raimbek Matriamov, and his spouse, for corruption in tandem with #GlobalMagnitsky sanctions. We stand #UnitedAgainstCorruption and promote accountability to deter human rights abuses globally. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 10, 2020

Посольство США в Кыргызстане объяснило появление Уулкан Тургуновой в санкционном списке.

«Когда Госсекретарь имеет достоверную информацию о прямой или косвенной причастности иностранных правительственных чиновников к серьезной коррупции или грубым нарушениям прав человека, эти лица и их ближайшие родственники не имеют права на въезд в Соединенные Штаты. Закон также требует, чтобы государственный секретарь публично или в частном порядке [включал в санкцинонный список] должностных лиц и их ближайших родственников. Помимо Матраимова, ведомство включило его супругу Уулкан Тургунову», — сообщает посольство.

Райымбек Матраимов включен в санкционный список за связь с контрабандой.

«Райымбек Матраимов, бывший заместитель Таможенной службы Кыргызстана, участвовал в таможенной схеме, по которой из Кыргызской Республики было отмыто не менее 700 миллионов долларов США. (…) Матраимов внесен в список (…) из-за его причастности к серьезным коррупционным действиям при исполнении служебных обязанностей», — сообщает посольство.

Включение четы Матраимовых в «список Магнитского» означает, что на них обоих будут действовать санкции. Если у них есть счета и имущество в США, все это может попасть под арест. Для США они станут персонами нон грата и тоже самое может произойти и в Евросоюзе. В европейских странах есть свои аналоги «списка Магнитского».

Включение в список — признание коррупционности семьи на международном уровне. Санкции могут помешать им делать денежные переводы, потому что при этом используются американские сервисы — например, SWIFT и Visa. Также сотрудничать с фигурантами списка запрещено американским компаниям и гражданам.

Жена Раимбека Матраимова, влиятельного бывшего замглавы кыргызской таможни, имеет совместный строительный проект в Дубае вместе с Абдукадырами — кланом контрабандистов, построивших подпольную империю грузоперевозок, которая расцветает благодаря коррупции на таможне.

Она вложилась в строительство многофункционального пятиэтажного здания в одном из быстрорастущих районов Дубая. Кроме пятиэтажного здания, Уулкан Тургунова также приобрела участок земли, на котором это здание находится. Кроме того, она владеет еще одним участком и квартирой в Дубае. Тургунова потратила на эти приобретения как минимум 12 миллионов долларов в период с 2015 по 2017 год, согласно утечке данных о владении недвижимостью.

Два участка Тургуновой находятся в Jumeirah Village Circle — это район Дубая, застроенный виллами и дорогими особняками, расположенный вдоль главной магистрали эмирата. Квартира Тургуновой находится в здании, строительство которого завершится в конце 2019 года в близлежащем районе Jumeirah Beach Residence.

Происхождение миллионов долларов, потраченных на эти вложения, тяжело объяснить, опираясь на документы об официальном доходе Матраимова. Ни одно из этих приобретений никогда не появлялось в его публичных декларациях об имуществе, которые обязательны для кыргызских чиновников.