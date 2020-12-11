В Бишкеке на площади 11 декабря прошёл митинг ветеранов силовых структур. Они выступили против инициативы депутата парламента Акылбека Жапарова об отмене надбавки к пенсиям и требовали не сокращать их социальные права.

Фото: Телеграм-канал «Сейчас KG». Фото: Телеграм-канал «Сейчас KG». Фото: Телеграм-канал «Сейчас KG».

Всего на митинге было около 30 ветеранов. Ранее они написали обращение Генпрокурору, председателю ГКНБ и главе Финпола с просьбой дать оценку заявлениям Жапарова об отмене надбавок. По их словам, высказывания Жапарова «направлены на ухудшение социальных прав ветеранов силовых структур». Они также просили проверить «законность его обогащения».

Что предлагал Жапаров?

Ранее депутат Акылбек Жапаров на заседании, где рассматривали бюджеты Соцфонда и Фонда обязательного медстрахования, заявил, что раз 2021 год будет сложным, министерству финансов республики необходимо провести ряд реформ.

Жапаров посчитал несоразмерными доплаты силовикам и их пенсии, так как они на пенсии все равно работают и получают зарплату. По его словам, «генерал либо высокопоставленный чиновник получает пенсию около 38-40 тысяч сомов, дополнительно к этой сумме получает еще 18 тысяч сомов».

Кроме того, Жапаров посчитал, что сумма на надбавки силовикам из бюджета, которая, по его словам, составляет 3 млрд сомов, слишком большая и предложил «повысить размер зарплаты, но убрать надбавки к пенсии» силовикам.

Однако инициативой возмутились силовики-пенсионеры. Они подчеркнули, что большие пенсии и надбавки к ним получают единицы, а большинство из них получают «гроши».

По словам экс-командующего Нацгвардией Абдыгула Чотбаева, в Кыргызстане сейчас 885 пенсионеров Вооруженных сил получают надбавки в размере порядка 5 тысяч сомов.

Чотбаев отметил, что народному избраннику — прежде чем говорить о том, что надбавки надо снять, следовало бы поработать в условиях, в которых несут службу военные, их получающие.

«Заслуживают ещё большего»

Позже сам Жапаров на своей странице в фейсбуке сообщил, что встретился с представителями пенсионеров силовых структур и извинился перед ними.

В своём обращение он отметил, что на заседании поднимал вопрос о том, чтобы военнослужащие получали достойную пенсию, а по отношению к тем, кто приравнен к военнослужащим была другая пенсионная политика. А для всех военнослужащих по его мнению, должна быть единая политика выхода на пенсию

«Я говорю о том, что лучше увеличить зарплату и сделать достойную пенсию, а не в разных случаях разным людям, особенно гражданским, делать надбавки. Считаю, что пенсионеры заслужили свою пенсию и заслуживают ещё большего», — отметил депутат.