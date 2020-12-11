김기덕

Латвийские СМИ сообщили о смерти корейского режиссера Ким Ки Дука (Ким Гидок, Kim Gi-deok). Победитель мировых кинофестивалей прибыл в Латвию 20 ноября — по словам его коллеги режиссера Виталия Манскиса, Ким Ки Дук попал в больницу из-за коронавируса, где и скончался. Смерть режиссера подтвердила и его переводчица Дарья Крутова.

Ким Ки Дук — один из наиболее известных корейских режиссеров, многократный лауреат мировых кинопремий. В последние годы на родине его сопровождали скандалы из-за подозрений в сексуальных домогательствах и психологическом давлении на актрис.

В 2019 году Ким Ки Дук посещал Кыргызстан, где рассказал о готовности написать сценарий по мотивам истории о манкурте из «И дольше века длится день» современного классика литературы Чынгыза Айтматова.

Фото: Кыргызкино

Ким Ки Дук скончался на 60-м году жизни. Он был не только режиссером, но и сценаристом, продюсером, монтажером и оператором, сам играл в кино и был художником. Рожденный в южнокорейской провинции он пробовал работать на заводе, но жизнь привела его к искусству. В начале 90-х он изучал изящные искусства во Франции, а уже в 1993 году он получил награду Института сценаристов за свой сценарий «Художник и преступник, приговоренный к смерти».

Еще через три года вышел его режиссерский дебют — фильм «Крокодил». Он не обучался в киношколах и считал такое образование необязательным для деятеля кино.

«Я не хочу сказать, что не нужно заниматься в кинематографических школах. Кинообразование важно, оно может помочь, но я научился снимать фильмы благодаря времени, пространству и людям. Все учебные заведения — всего лишь небольшая часть нашей жизни, знания о которой мы получаем благодаря опыту и своему восприятию. Самое главное — это природа: небо, солнце, все то, что окружает нас. Также под словом «природа» я подразумеваю душу и мысли. Они должны быть свободными», — говорил он.

За свою кинокарьеру Ким Ки Дук работал над 37 фильмами. Его последняя работа — казахстанский фильм «Растворяться», снятый в 2019 году на русском языке.

Более ранние фильмы режиссера, снятые в Южной Корее, получали высокие отзывы. В 2012 году его «Пьета» получила «Золотого льва» — главный приз Венецианского фестиваля. По три награды мировых кинофестивалей получили его фильмы «Пустой дом», «Весна, лето, осень, зима и снова весна», «Плохой парень», а снятый еще в 2000-м году «Остров» отметили на четырех кинофестивалях.

«В моих фильмах много трагического. В них страдают, умирают, сталкиваются так или иначе с несчастьем, но если герой в моих фильмах умирает, это не значит, что он умер окончательно. Он просто перерождается в другой жизни», — говорил Ким Ки Дук.

«Жизнь — это и есть клетка, из которой можно вырваться только со смертью», — также говорил он.