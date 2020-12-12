Неправительственная организация Human Rights Watch провела исследование о том, с какими барьерами приходится сталкиваться детям с инвалидностью в Кыргызстане на пути к образованию.

По данным исследования, в Кыргызстане родители детей с инвалидностью вынуждены отдавать их в интернаты, так как в обычных общеобразовательных школах их не принимают.

Кроме этого, во многих школах нет пандусов для того, чтобы дети на колясках могли попасть в здание или кабинет, а также у учителей нет профессиональной подготовки для работы с особенными детьми.

«У детей с инвалидностью в Кыргызстане нет другого выбора, кроме как учиться в спецшколе-интернате или получать образование на дому, что нарушает их право на инклюзивное образование», — говорится в исследовании.

* Инклюзивное образование — форма обучения, при которой каждому человеку, независимо от имеющихся физических, интеллектуальных, социальных, эмоциональных, языковых и других особенностей, предоставляется возможность учиться в общеобразовательных учреждениях. При этом для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) создаются специальные условия: перепланировка учебных помещений, новые методики обучения, адаптированный учебный план, изменённые методы оценки и другие.

По данным HRW, в Кыргызстане примерно 32 тысячи детей с инвалидностью. А получают образование только чуть больше 10 тысяч.

Также, согласно исследованию, многие дети с инвалидностью, которые получают образование, вынуждены учиться в спецшколах или дома, хотя по закону они имеют право получать образование наравне со всеми.

Авторы исследования посетили школы-интернаты в разных областях Кыргызстана и выявили нехватку персонала по уходу за большим числом детей. Они пришли к выводу, что дети не получают должной заботы и необходимого индивидуального внимания и ухода.

«Для многих решение отдать ребенка с инвалидностью в интернат или спецшколу может быть связано с представлением о том, что там ему будут обеспечены должный уход и «специализированные» медицинская помощь и обучение.

Однако на практике, ребенок лишается основополагающих прав на семейное окружение, на жизнь в местном сообществе и на качественное инклюзивное образование», — считают исследователи.

По данным Human Rights Watch, власти Кыргызстана в 2019 году заявили о намерении деинституционализировать (закрыть или изменить формат) интернатов.

По мнению исследователей, это важный первый шаг к более полному обеспечению гарантий прав детей с инвалидностью. Однако, для того, чтобы это сделать, государство должно гарантировать всем детям с инвалидностью доступное качественное инклюзивное образование по месту жительства.

Факторы, которые мешают детям с инвалидностью учиться в обычных школах

Родители вынуждены отдавать детей в интернаты, потому что у детей с инвалидностью нет свободного доступа к различным важным услугам: речевой терапии, языку жестов или развивающих программ.

А записать ребенка в обычную школу кажется невозможным, потому что там дети подвергаются дискриминации, а также нет разумных и технических приспособлений для детей с инвалидностью.

Кроме этого, зачислению детей в школы препятствуют две системы, изначально призванные содействовать обучению и развитию ребенка.

Когда ребенок с инвалидностью достигает школьного возраста, он должен пройти обследование в психолого-медико-психологической консультации (ПМПК), либо получить справку в медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК).

Они выносят рекомендации относительно формы обучения ребенка. Однако эксперты и родители детей с инвалидностью утверждают, что зачастую они фактически блокируют возможность зачисления ребенка в общеобразовательную школу.

Даже в тех случаях, когда ребенка зачисляют в обычную школу, по словам родителей, администрация школы может в любой момент попросить забрать ребенка.

Что касается домашнего обучения, учитель приходит к детям несколько раз в неделю, однако общая продолжительность занятий не превышает полутора часов в неделю, в то время как в школе она составляет от 20 до 33 часов.

Human Rights Watch проинтервьюировала 10 родителей, чьи дети обучаются дома. Одна из них мама 11-летнего Омурбека с ДЦП. По ее словам, учительница приходит к ним три раза в неделю по полчаса. «Она говорит, что для “таких детей” полчаса достаточно», — сетовала мать. Омурбек находится на домашнем обучении четвертый год.

В Кыргызстане насчитывается свыше 140 детских интернатных учреждений и школ, включая школы для детей с инвалидностью. На конец 2019 года в государственных детских домах и школах-интернатах проживали более 12 тысяч детей. При этом у большинства был как минимум один живой родитель.

В июле 2019 года правительство Кыргызстана утвердило Концепцию развития инклюзивного образования, которая способна обеспечить существенное продвижение к реализации инклюзивного образования в Кыргызстане. Пока же правительство не приняло никаких более детальных планов или законодательных положений, которые конкретизировали бы концепцию.

История Адинай

Когда Адинай было пять лет, ее мать Аида Мысалиева забеспокоилась, потому что девочка в отличие от сверстников не говорила. Мать была полна решимости отдать Адинай в общеобразовательную школу, но, когда девочке исполнилось шесть лет, врач направил ее на обследование в государственную психолого-медико-педагогическую консультацию (ПМПК). Комиссия признала Адинай «неспособной к обучению» в общеобразовательной школе и рекомендовала обучение в спецшколе-интернате для детей с особенностями интеллектуального развития.

Для Адинай заключение комиссии стало необратимым. Через два года мать снова привела ее в ПМПК, надеясь, что заключение комиссия изменит и ребенка переведут в спецшколу для детей с нарушениями речи, где у нее могло бы быть больше времени для занятий с речевым терапевтом. Однако комиссия отказала: «Они сказали, что она не может там учиться, потому что у нее диагноз умственно отсталая… Я плакала».

Заключение ПМПК не является ни юридически обязывающим, ни обязательным, но у Аиды Мысалиевой не было информации о каких-либо альтернативах, и она не видела для себя иного выбора, кроме как согласиться с рекомендациями, даже, если для ее дочки это означало сегрегацию в спецшколе-интернате.

Сейчас Адинай 14 лет, она недавно закончила последний год учебы, но по-прежнему не говорит. По словам матери, в спецшколе-интернате девочка не получала ни достаточного индивидуального внимания, ни образования: детей учили по упрощенной стандартной программе, и Адинай быстро отстала.

В сложившейся ситуации Аида Мысалиева испытывает тревогу по поводу того, как обеспечить уход за дочерью, поскольку она не может позволить себе оплачивать услуги по уходу, а оставлять ее одну дома на целый день не хочет.

«Я не теряю надежду,— говорит она. – С каждым днем она растет, а мне становится страшнее и страшнее. У нее есть язык, есть голос, я молю бога, чтобы она заговорила».