Федерация профсоюзов сообщила, что 10 декабря в учреждение пришел бывший руководитель Мирбек Асанакунов и самовольно занял кабинет. Правда экс-депутат занял кабинет заместителя, потому что кабинет председателя был опечатан.

Сначала пришли 50 человек — они представились сотрудниками курортов и санаториев и были сторонниками Асанакунова. Они устроили собрание, а потом поздравляли Асанакунова с получением должности председателя. Пришел туда и депутат Кожобек Рыспаев, который ранее называл профсоюзы «монстром».

Рыспаев — второй на фото.

Федерация профсоюзов сообщает, что полномочия Асанакунова уже окончены и аналогичное решение принял и суд, потому организации непонятно, зачем он приходит в учреждение и называет себя руководителем. Федерация называет это рейдерским захватом.

Мирбек Асанакунов считает, что он — руководитель Федерации.

Версия Федерации

Глава Профсоюза строителей Эльдияр Карачалов считает, что Асанакунов привел профсоюзы к краху.

«Асанакунов привел профсоюзы в крах в течении трех лет. Он был избран председателем в 2017 году под руководством тогдашнего вице-премьер министра и чиновников», — рассказал Карачалов.

По его словам, со стороны Асанакунова в отношении работников федерации применялись давление и насилие. Карачалов рассказал, что давления на профсоюз прекратились в 2019-2020 годах после того, как Международная организация труда, Всемирное профсоюзное движение и ООН в Кыргызстане обратились к властям страны.

«Правоохранительные органы закрывают глаза на многочисленные факты применения физической силы, избиений работников во время неоднократных попыток силовых захватов Асанакуновым. Однако после октябрьских событий Асанакунов вместе с [вице-спикером Мирланом] Бакировым, [депутатами Кожобеком] Рыспаевым и [Гулкан] Молдобековой в преддверии президентских выборов продолжил применять давление и насилие в отношении федерации», — сообщил Карачалов.

Председатель профсоюза строителей отметил, что Асанакунов должен был уйти с поста в 2020 году. Бывший председатель проиграл суды и обратился в правоохранительные органы.

«При поддержке правоохранительных органов был возбужден ряд необоснованных уголовных дел. Некоторые профсоюзные лидеры были незаконно уволены, профсоюз был доведен до банкротства, а члены профсоюзов Кыргызстана были обвинены и до сих пор в течении полугода их держат под домашним арестом», — рассказал Карачалов.

Он добавил, что теперь когда профсоюз находится на грани банкротства, а сотрудники остались без заработной платы.

«Асанакунов даже самовольно заказал себе печать ФПК», — говорит Карачалов.

Версия Асанакунова

Жээнбек Осмоналиев

Зампредседателя федерации профсоюзов Жээнбек Осмоналиев, сторонник Асанакунова, в интервью «Клоопу» сообщил, что никакого рейдерского захвата не было.

По его словам, из-за отсутствия руководителя профсоюзов все денежные и финансовые операции были приостановлены. В связи с этим работники профсоюза остались без финансирования почти на целый год.

«Поэтому 7 декабря сотрудники санаториев прибыли в здание дома профсоюзов с требованием решить их вопросы по заработной плате, после этого был созван совет на 10 декабря», — говорит он.

Как сообщил Осмонкулов, на совете не было кворума. Всего присутствовало 14 человек, остальные 15 проигнорировали заседание. Поэтому сторонники Асанакунова решили, что он может вернуться на свое рабочее место и решить их проблемы.

«Никакого рейдерского захвата не было, он просто пытается вернуть свое место, этого требует народ. Те кто сорвал или не пришел на кворум, пытаются выставить все действия, как рейдерский захват», — утверждает сторонник Асанакунова Осмоналиев.

По словам зампредседателя, избрание председателем Асанакунова было законным.

Выйти на связь с Мирбеком Асанакуновым и его супругой, депутаткой Гулкан Молдобековой, чтобы узнать их личную версию событий, не удалось.

Кто такой Мирбек Асанакунов?

Мирбек Асанакунов — бывший майор ГУВД Бишкека,в 2009-2010 годах был депутатом Жогорку Кенеша от партии СДПК. Был и.о губернатора Иссык-Кульской области.

В 2017 году Асанакунов стал председателем Федерации профсоюзов Кыргызстана. Его избрание в председательство было признано незаконным со стороны Федерации. 5 февраля 2020 года советом профсоюза Асанакунов был отстранен от должности.

Сам Асанакунов считает, что его противникам нужно его место, а при его отстранении от должности не было кворума.

«Смысл протестов — в имуществе профсоюзов, которое до меня много распродали. Сейчас тайное постепенно выплывает наружу. Где деньги от продажи? Некоторые председатели отраслевых ЦК возглавляют их от 20 до 40 лет. Многим уже за 70 лет», — говорит Асанакунов, которому 56.

Впрочем, члены профсоюза с этим не согласны — говорят, что возраст отраслевых председателей варьируется от 33 до немногим более 50 лет. И аналогичные обвинения в заинтересованности имуществом профсоюзов они адресуют Асанакунову.

Причем тут депутаты?

Месяц назад, 12 ноября, в Бишкеке прошел митинг членов Федерации профсоюзов. Тогда около ста человек выступили против поправок в Закон «О профессиональных союзах».

По мнению профсоюза этот закон законопроект противоречит Конституции, посягает на развал профсоюзов и нарушает права человека. В новом законопроекте запрещается быть членом совета Федерации профсоюзов людям моложе 35 и старше 65 лет.

До этого, 6 октября, прошло внеочередное заседание депутатов ЖК, в ходе которого приняли новый законопроект. Однако члены профсоюза не были приглашены на заседание.

По мнению профсоюза, по новому законопроекту председатель федерации получит безграничную автократическую власть и будет практически единолично принимать решения.

Инициаторами законопроекта выступили 9 депутатов парламента — Данияр Толонов, Талайбек Масабиров, Гулшат Асылбаева, Улан Примов, Таабалды Тиллаев, Бактыбек Турусбеков, Искандер Гайпкулов, Кожобек Рыспаев, Мирлан Бакиров.

Гулкан Молдобекова

Супруга Асанакунова — депутатка Гулкан Молдобекова. Ее в октябре 2019 подозревали в лоббировании интересов супруга в парламенте. Тогда Молдобекова вступила в спор с депутатками Эльвирой Сурабалдиевой и Рыскуль Бабаевой.

«Когда супруга является председателем комитета, а ее муж — президентом федерации профсоюзов, и, когда проходит голосование, супруга голосует за законопроект на комитете — это вопиющий конфликт интересов, вопиющее нарушение всех норм», — тогда заявила Сурабалдиева.

Молдобекова — глава комитета по социальным вопросам, который рассматривал законопроект по профсоюзам. Эльвира Сурабалдиева раскритиковала сам законопроект и заявила, что Молдобекова была обязана взять самоотвод во время голосования.

«Если он мой муж, что, я не должна сидеть в комитете? Меня избрал народ, и я выполняю свои конституционные обязанности, я возглавляю именно тот комитет, который рассматривает этот законопроект», — заявила она.

Также Сурабалдиева сообщила, что в 2014 году в отношении экс-губернатора Иссык-Кульской области Мирбека Асанакунова было возбуждено уголовное дело за присвоение денег из фонда.