Госкомитет нацбезопасности сообщил о задержании и водворении в СИЗО ведомства в Оше члена ОПГ, приближенного кримавторитета Дженго. У 31-летнего мужчины обнаружили полиэтиленовый пакет с героином — начато досудебное производство по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов с целью сбыта».

Ранее, 10 декабря, ГКНБ сообщал, что два члена ОПГ кримавторитета Дженго публично отказались от участия в деятельности группировки и обязались соблюдать законы. Сам Дженго — Кадыр Досонов — был объявлен в розыск.

Дженго

Кадырбек Досонов по кличке «Дженго» был лидером организованной преступной группировки. Милиция задержала его в 2015 году по подозрению в убийстве полковника Толкунбека Шоноева, которое произошло 2013 году.

В 2017 году Карасуйский районный суд решил, что подсудимого должны немедленно отпустить, в случае если сторона обвинения не подаст жалобу в суд высшей инстанции.

Милиция уже задерживала Досонова в октября 2019 года. Тогда его водитель не подчинился сотрудникам милиции, а в машине нашли пистолет. Затем милиция составила на водителя Досонова административный протокол, а самого «Дженго» отпустили после профилактической беседы.

Кылыч Саркарбаев

В сентября 2019 года корреспондент «Азаттыка» Ыдырыс Исаков в соцсетях обнародовал видео со встречи «Дженго» с главой Комитета физической культуры и спорта мэрии Оша Кылычбеком Саркарбаевым.

Саркарбаев — спортсмен, неоднократный чемпион страны по боевым искусствам, победитель международных турниров, тренировался в принадлежащем клану Матраимовых спортклубе EREM. В 2019 году другой спортсмен клуба Тологон Рахманберди уулу рассказал о давлении со стороны клана Матраимовых. По его словам, Саркарбаев стрелял в него, а после вместе с посаженным сыном Матраимова Мунаром Сайпидиновым пришел к нему в больницу и угрожал, требуя не писать заявление в милицию и угрожая смертью.