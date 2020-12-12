За сутки коронавирус подтвердили у еще 341 человека. Больше всего новых зараженных в Бишкеке и Чуйской области — 112 и 93.

В Иссык-Кульской области 58 новых зараженных, в Джалал-Абадской — 35, а в Баткенской — 17.

В Ошской области 14 новых зараженных, в Ош еще четыре.

Меньше всего новых заражений в Таласской и Нарынской областях — шесть и два пациента.

Среди новых зараженных 11 медиков. Четыре из них из Чуйской области, по три в Баткенской области и Бишкеке, еще один — в Иссык-Кульской области.

За сутки выписаны из больниц 453 пациента, в том числе восемь медиков. Но в больницах остаются 2149 пациентов, из них 89 человек в крайне тяжелом состоянии, еще 555 — в тяжелом.

Всего случаев заражения за пандемию — 77 059, выздоровели 69 794, скончались 1307. Однако ранее из статистики убрали более 400 смертей пациентов, у которых кроме коронавируса были сопутствующие болезни, чаще всего болезни сердца.