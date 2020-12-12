И.о. президента Талант Мамытов подписал закон о проведении референдума по форме правления в Кыргызстане 10 января 2021 года.

На референдум выносится вопрос относительно выбора формы правления Кыргызской Республики:

— президентская республика;

— парламентская республика;

— против всех вариантов.

Закон о проведении референдума был принят нардепами шестого созыва в трех чтениях за два дня накануне, 10 декабря. Несмотря на заявления некоторых депутатов о том, что законопроект рассматривается с нарушением регламента и действующего законодательства, его с повестки не сняли.

«За» референдум проголосовали 60 собравшихся парламентариев,«против» — четверо: Дастан Бекешев, Наталья Никитенко, Айсулуу Мамашова и Каныбек Иманалиев.