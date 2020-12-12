12 декабря в Бишкеке прошел марш против гендерного насилия и судебного произвола — как итог ежегодной 16-дневной кампании против гендерного насилия.

Сам 2020 год для Кыргызстана начался с насилия и ужасных, трагических историй об убийстве женщин их мужьями. Кампания против насилия заканчивалась на фоне судебных решений — на Иссык-Куле оправдали двух из трех насильников 13-летней девочки, которая теперь не хочет жить. Насильники угрожали девочке, что передадут одноклассникам видео с ее изнасилованием.

Весь год МВД сообщает об ужасных случаях избиения, часто до смерти. Женщин избивали проводами, сбивали на машине, поджигали, забивали до смерти члены семьи. Страдали от насилия и дети. Оправдывались не только случаи домашнего насилия, но и изнасилования, совершенные чужими людьми. Власти обещали обратить внимание на проблему насилия в Кыргызстане, но 2020 года заканчивается также, как и начинался — с новостями об избиениях, изнасилованиях и уходе преступников от ответственности.

В Кыргызстане каждая четвертая женщина страдает от домашнего насилия. Большинство женщин Кыргызстана – 83 процента – хоть раз пережили психологическое, физическое и сексуальное насилие в семье. Об этом говорит исследование Ассоциации кризисных центров.

Согласно мультикластерному обследованию, каждая третья женщина в Кыргызстане считает, что есть причины, по которым муж вправе бить свою жену, к примеру, выход из дома без его разрешения, подгоревшая еда, отказ от интимной близости, возражения мужу и нежелание заниматься домашними делами.

Добиться возбуждения уголовного дела в отношении домашнего насильника, регулярно избивающего членов семьи, сложно. В среднем, милиция возбуждает чуть более 200 уголовных дел в год и в двух случаях из трех, по самой легкой статье — «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Каким был марш: