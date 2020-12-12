ЦИК сообщила, что завершилась проверка подписных листов в пользу желающих идти на досрочные выборы президента в январе 2021 года.

Проверку на достоверность прошли подписные листы от 18 кандидатов. Это :

Бабыржан Тольбаев;

Садыр Жапаров;

Адахан Мадумаров;

Аймен Касенов;

Клара Сооронкулова;

Равшан Джеенбеков;

Курсан Асанов;

Арстанбек Абдылдаев;

Эльдар Абакиров;

Абдил Сегизбаев;

Женишбек Байгуттиев;

Арстанбек Мыктыбек;

Рашид Тагаев;

Бактыбек Калмаматов;

Каныбек Иманалиев;

Имамидин Ташов;

Канатбек Исаев;

Улукбек Кочкоров.

Еще один кандидат Кубан Чороев сегодня опротестует решение ЦИК о снятии его с гонки в Административном суде Бишкека. Время у него есть: окончательный список кандидатов в президенты ЦИК утвердит 14 декабря.