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ЦИК сообщила, что завершилась проверка подписных листов в пользу желающих идти на досрочные выборы президента в январе 2021 года.

Проверку на достоверность прошли подписные листы от 18 кандидатов. Это :

  • Бабыржан Тольбаев;
  • Садыр Жапаров;
  • Адахан Мадумаров;
  • Аймен Касенов;
  • Клара Сооронкулова;
  • Равшан Джеенбеков;
  • Курсан Асанов;
  • Арстанбек Абдылдаев;
  • Эльдар Абакиров;
  • Абдил Сегизбаев;
  • Женишбек Байгуттиев;
  • Арстанбек Мыктыбек;
  • Рашид Тагаев;
  • Бактыбек Калмаматов;
  • Каныбек Иманалиев;
  • Имамидин Ташов;
  • Канатбек Исаев;
  • Улукбек Кочкоров.

Еще один кандидат Кубан Чороев сегодня опротестует решение ЦИК о снятии его с гонки в Административном суде Бишкека. Время у него есть: окончательный список кандидатов в президенты ЦИК утвердит 14 декабря.

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