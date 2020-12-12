ЦИК сообщила, что завершилась проверка подписных листов в пользу желающих идти на досрочные выборы президента в январе 2021 года.
Проверку на достоверность прошли подписные листы от 18 кандидатов. Это :
- Бабыржан Тольбаев;
- Садыр Жапаров;
- Адахан Мадумаров;
- Аймен Касенов;
- Клара Сооронкулова;
- Равшан Джеенбеков;
- Курсан Асанов;
- Арстанбек Абдылдаев;
- Эльдар Абакиров;
- Абдил Сегизбаев;
- Женишбек Байгуттиев;
- Арстанбек Мыктыбек;
- Рашид Тагаев;
- Бактыбек Калмаматов;
- Каныбек Иманалиев;
- Имамидин Ташов;
- Канатбек Исаев;
- Улукбек Кочкоров.
Еще один кандидат Кубан Чороев сегодня опротестует решение ЦИК о снятии его с гонки в Административном суде Бишкека. Время у него есть: окончательный список кандидатов в президенты ЦИК утвердит 14 декабря.