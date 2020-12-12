Если изучать фильмы, вошедшие в золотую эпоху кыргызского кино, окажется, что большая часть из них — это экранизации трудов Чынгыза Айтматова. Снимали фильмы по Айтматову не только кыргызские режиссеры. Например, режиссер Андрей Кончаловский снял свой первый фильм — дипломную работу для ВГИК — по «Первому учителю» кыргызского классика.

Мы собрали для вас экранизации писателя из каналов Кыргызфильма, Мосфильма и ВГИК на youtube. Кроме того подобрали для вас несколько аудиокниг писателя на русском и кыргызском языках.

Белый пароход

«Белый пароход» — фильм Болотбека Шамшиева, снятый в 1975 году. Адаптировал повесть для фильма, выступив сценаристом, сам Чынгыз Айтматов. Фильм удостоился кинопремий в СССР, Италии и Чехословакии.

«Тогда я был ребенком. Снимался играючи. Старался делать все, что мне говорил режиссер. Хотел быстрее сыграть и бежать дальше рыбачить или убежать совсем. Старался сыграть быстрее. В основном с третьего дубля получалось сыграть. Так как я хотел. И третий дубль всегда нравился режиссеру. Но есть некоторые эпизоды, которые получались с первого раза. Например, когда я плакал», — рассказывал о фильме актер Нургазы Сыдыгалиев.

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Материнское поле

«Материнское поле» — фильм Геннадия Базарова 1967 года. Айтматов также помогал адаптировать свой труд в сценарий.

«Он был очень интеллигентным и никогда не вмешивался в процесс съемок», — рассказывал Базаров об Айтматове.

Восхождение на Фудзияму

Автор этого фильма тоже Болотбек Шамшиев. Фильм был снят в 1988 году, но еще до этого, в 1974 году, одноименный телефильм был снят шведским режиссером Эрнестом Гюнтером.

Красное яблоко

Фильм Толомуша Океева был снят в 1975 году. Главные роли сыграли Гульсара Ажибекова, Суймонкул Чокморов и Таттыбубу Турсунбаева. Фильм имел широкий прокат в СССР.

Ранние журавли

Еще один фильм Болота Шамшиева по Айтматову. Был снят в 1979 году. Сценарий мэтры писали вместе, основываясь на одноименной повести классика.

Аудиокнига на кыргызском языке.

Жамиля

Экранизацию по одному из самых известных трудов Айтматова сняла Ирина Поплавская. Снята экранизация была и на «Мосфильме», и на «Кыргызфильме». Фильм получил кинонаграды в Бразилии, Франции, Тунисе, Венгрии и Колумбии.

Солдатенок. Аудиокнига

Мы нашли аудио вариант айтматовского «Солдатенка», но был и фильм. Черно-белую короткометражку сняли в 1972 году — это была дебютная работа режиссера Эльдора Уразбаева.

Первый учитель

Дебютный фильм Андрея Кончаловского теперь классика и рекомендован ВГИКом к просмотру своим студентам. Именно для ВГИК, как дипломную работу, Кончаловский замахнулся на экранизацию Айтматова.

Бег иноходца

«Бег иноходца» — экранизация айтматовского «Прощай, Гульсары» режиссера Сергея Урусевского. Фильм снят в 1969 году. Но есть и экранизация книги, снятая в 2008 году — ее автор Ардак Амиркулов. Фильм казахского режиссера тоже получил хорошую оценку со стороны зрителей.

Перевал

«Перевал» — это экранизация книги Айтматова «Тополек мой в красной косынке». Фильм снял Алексей Сахаров в 1961 году — Айтматов в 1962 году получил приз за лучший сценарий за адаптацию своей повести для этого фильма.

Пегий пес, бегущий краем моря

Экранизация «Пегого пса…» была снята уже в 90-х режиссером Кареном Геворкяном. Над адаптацией сценария режиссер работал вместе с Айтматовым и Толомушом Океевым. Правда в один фильм уместить колоссальный труд классика не удалось — фильм разделили на две части.

Аудиокнига на кыргызском языке.

Плач перелетной птицы

«Плач перелетной птицы» — это экранизация «Лицом к лицу» в исполнении режиссера Бакыта Карагулова.

«Сейде — моя первая роль в кино, было волнение, и сердце билось невероятно. Но это было серьезное произведение, и ответственность сыграть героиню произведения такого великого писателя как Чингиз Айтматов была велика», — рассказывала исполнительница главной роли Шайыргуль Касымалиева.

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Аудио-книга на кыргызском языке.

Кылым карытар бир күн

Мы нашли аудиокнигу «И дольше века длится день» на кыргызском языке. Но были и экранизации этого невероятного труда Айтматова. Известно, что в 1986 году одноименный фильм снимал Эймунтас Някрошюс.

Плач волчицы

«Плач волчицы» режиссера Дооронбека Садырбаева — это экранизация айтматовской «Плахи». Фильм был снят в 1986 году.

Аудиокнига.

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