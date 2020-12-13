Чоткараев

ГКНБ сообщил о водворении бывшего зампреда Дуйшенбека Чоткараева в СИЗО ведомства. Бывшего главу Антикоррупционной службы при ГКНБ подозревают в злоупотреблении полномочиями и экономической контрабанде.

Его поместили в СИЗО ГКНБ до конца срока следствия по решению Первомайского райсуда.

Дуйшенбек Чоткараев был задержан в конце ноября по делу о контрабанде золота. ГКНБ объяснил задержание чиновника делом 2017 года. Согласно делу, 22 килограмма золота ввезли в Кыргызстан контрабандным путем. Руководство ГКНБ дало незаконное указание прекратить доследственную проверку по этому делу и вернуть золото.

В 2017 году главой ведомства был нынешний кандидат в президенты Абдиль Сегизбаев, а его замом Дуйшенбек Чоткараев.

Спецслужба установила, что поставщики были в сговоре с сотрудниками ГКНБ. Одного бывшего сотрудника уже задержали, а экс-зампредседателя Дуйшенбека Чоткараева, непосредственно курировавшего задержание контрабанды, сначала допрашивали в качестве свидетеля.

Кандидат в президенты Абдиль Сегизбаев расценивал задержание, как попытку сорвать сбор подписей в его поддержку, потому что Чоткараев координировал сбор. После водворения Чоткараева в СИЗО он заявил, что задержание — дело рук ставленников Жаныша Бакиева.

Сегизбаев попросил бывших коллег поддержать Чоткараева.

«Они начали дело, которое три года спокойно лежало, и перед выборами сначала вызвали его на допрос, а потом отправили в СИЗО. Я считаю, что работающие сейчас в АКС ставленники Жаныша Бакиева продолжат проворачивать такие дела — хорошо это не закончится. Они хотят вернуть времена 2005-2010 годов. Одного задержите, двух, но всех не сможете. Рано или поздно вы призовете на свою голову те же события, что были 7 апреля 2010 года», — говорит Сегизбаев.

Кто такой Жаныш Бакиев?

Жаныш Бакиев — брат второго беглого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева. При правлении брата был главой Службы госохраны.

В 2013 году суд заочно приговорил свергнутого во время апрельской революции 2010 года президента Курманбека Бакиева к 24 годам лишения свободы, а его брата Жаныша Бакиева — к пожизненному заключению. Они обвинялись в причастности к гибели экс-руководителя аппарата президента Медета Садыркулова. Суд признал Жаныша Бакиева виновным в убийстве, пытках, похищении человека, создании ОПГ и надругательстве над телами умерших.

За совершение тяжких и особо тяжких преступлений суд лишил Жаныша Бакиева воинского звания «генерал-лейтенант».

Оба брата, а также их дети, находятся на свободе. Братья Бакиевы живут в Беларуси — их связывают с БНБК, которой руководит бывший премьер Кыргызстана, соратник Курманбека Бакиева Данияр Усенов — под именем Даниила Урицкого. Хотя «Урицкий» и отрицал всячески то, что является Данияром Усеновым, белорусский лидер Александр Лукашенко на камеру называл его Данияром и говорил о кыргызах.

БНБК — государственное белорусское предприятие, открытое в 2016 году. Оно намеревалось вложить в агропромышленность Беларуси инвестиции в $1 млрд из собственных средств и иностранных кредитов.