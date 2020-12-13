За минувшие сутки вирус подтвердили у 297 человек. В Бишкеке 93 новых зараженных, в Чуйской области 66.

В Иссык-Кульской области 57 человек заразились, а в Джалал-Абадской 25.

В Баткенской области 17, в Ошской области 16, а в Оше девять.

Меньше всего заражений в Таласской и Нарынской областях — девять и пять.

В том числе среди новых зараженных четыре медика — два в Джалал-Абадской области, по одному в Бишкеке и Иссык-Кульской области.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 398 пациентов, но еще 2086 человек все еще получают лечение в больницах. Из них 94 пациента в крайне тяжелом состоянии, 542 — в тяжелом.

Число заражений за пандемию выросло до 77 356 случаев. Из общего числа выздоровели 70 192, скончались 1307. Статистика по смертям могла бы быть выше, если бы Минздрав не удалил из нее смерти более 400 человек, у которых кроме коронавируса были сопутствующие болезни.