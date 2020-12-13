В Бишкеке снова прошел воскресный марш против изменения Конституции. По сложившейся за два месяца традиции, люди начали шествие от вокзала до Белого дома, скандируя речевки и требуя соблюдения законов.

Почему люди выходят на марш?

Потому что кыргызские депутаты инициировали проект новой Конституции, в котором максимально увеличены полномочия президента и есть множество спорных моментов, которые позволили бы цензурировать СМИ, давить на граждан за мнение. Юристы и правозащитники критиковали этот проект, а люди стали выходить на воскресные марши.

И? К чему то это привело?

В проекте Конституции была конкретная дата, когда ее хотели принять — на референдуме одновременно с выборами президента 10 января. Властям пришлось отказаться от этой идеи, как минимум потому, что нельзя по закону так быстро принять проект новой Конституции.

Власти собрали, хотя и нарушив регламент, Конституционное совещание, которое изучает проект Конституции. Хотя в КС поддерживают проект и озвучивают порой противоправные идеи, эксперты внесли правки в документ. Какие — пока точно не известно. КС продолжит работу после выборов президента и референдума по изменению формы госуправления. Проект Конституции написан для президентской формы правления, а на референдуме избиратели выберут, хотят ли они такую форму правления.

Так зачем люди продолжают ходить на марши?

Потому что власти продолжают принимать спорные законы, продвигать сомнительные законопроекты, нарушать регламент. КС тоже не раз предлагал инициативы, вызывавшие критику в обществе. Люди выходят, чтобы показать свою реакцию на происходящее, чтобы их мнение было заметным.

Как проходил марш:

Текстовая трансляция: