Судья Тонского суда Сабыр Соодонбеков оправдал насильников 13-летней девочки. Прокуроры требовали осудить насильников на 15-20 лет лишения свободы.

Решение судьи Соодонбекова вызвало резонанс в соцсетях. Пользователи стали распространять посты с требованием служебной проверки судьи — аналогичные посты и требования в его адрес озвучивались в 2017 году.

Ребята, вы можете поделиться этой картинкой у себя на странице, чтобы привлечь внимание общественности. Необходимо начать служебную проверку судьи, покрывающего педофилов и насильников. Нам нужны, как воздух, подобные прецеденты. pic.twitter.com/QlGk3ySQx2 — Эрик Абдыкалыков 3.0 (@hell4pan) December 12, 2020

2020. Дело о сексуальном насилии над подростком

Родители девочки требуют справедливости и наказания преступников, говорят, что их дочери угрожали показать одноклассникам видео ее изнасилования. Они говорят, что трое взрослых мужчин полгода насиловали школьницу, девочка забеременела от одного из насильников, ей пришлось сделать аборт. Она не хочет жить, уже год ей пытаются помочь психологи и врачи.

Насильники, среди которых два сотрудника местной школы, куда ходила девочка, воспользовались тем, что она жила с пожилым дедушкой, пока родителей не было дома.

Когда первого насильника оправдали, девочка перестала разговаривать с отцом и замкнулась в себе. Семья этого мужчины утверждает, что 13-летняя девочка «распутная», а их сын читает намаз и невиновен. Родители девочки говорят, что семья насильника пыталась от них откупиться.

Осужден лишь один из насильников — только на семь лет, прокуроры требовали более серьезного наказания.

Судья переквалифицировал статью «Изнасилование» на статью «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Такое решение судья принял несмотря на то, что прокурор просил подозреваемым от 15 до 20 лет тюрьмы.

Сам судья засыпал во время суда.

На ситуацию обратили внимание и представители власти.

«Случай выявили в декабре 2019 года, в феврале 2020 с работы сняли директора, соц.педагога и классного руководителя девочки. Судебное решение на руки получу в понедельник, будем разбираться. Комиссия по делам несовершеннолетних распределила девочку в соцучрждение. На контроле», — сообщила вице-премьер Эльвира Сурабалдиева.

2017. Дело об изнасиловании на глазах у ребенка

Решение судьи Соодонбекова вызвало резонанс в соцсетях. Пользователи стали распространять посты с требованием служебной проверки судьи — аналогичные посты и требования в его адрес озвучивались в 2017 году, когда он приговорил к всего трем годам лишения свободы мужчину, который изнасиловал женщину на глазах у ее ребенка.

По словам пострадавшей, мужчина угрожал ей изнасиловать и ребенка, а после семья насильника сначала пыталась откупиться, а когда она отказалась брать деньги, давила на нее и требовала забрать заявление.

Адвокат пострадавшей рассказал, что суд счёл смягчающими обстоятельствами то, что у насильника двое детей и нет судимости, хотя минимальный срок лишения свободы по статье «Изнасилование» — пять лет лишения свободы.

«Судья Сабыр Соодонбеков в 2017 году приговорил к 3 годам лишения свободы насильника, изнасиловавшего женщину в присутствии пятилетнего ребенка. Однако, до сих пор в отношении этого судьи не принято никаких мер. Судья симпатизирующий насильникам — прямой участник насилия», — написала после оправдания насильников подростка экс-судья, кандидатка в президенты Клара Сооронкулова.