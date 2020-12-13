ЦИК не удовлетворил заявление кандидатов в президенты Адахана Мадумарова и Каната Исаева, не исключив из борьбы за пост президента Кыргызстана Садыра Жапарова.
«Садыр Жапаров, исполняя обязанности президента, назначил свои кадры в Генпрокуратуру, ГКНБ, аппарат президента. Это уже создает неравные условия для других кандидатов и ставит под сомнение объективность выборного процесса. Мы требуем от ЦИК не регистрировать Садыра Жапарова», — говорил ранее Канат Исаев.
Но представитель Жапарова считает иначе. Сергей Мощин настаивает, что Садыр Жапаров не мог создавать неравные условия, так как уже не был и.о. президента, когда подал документы в ЦИК.
Хотя Жапаров, будучи и.о., действительно назначил, например, своего друга Камчыбека Ташиева на пост главы ГКНБ.
Кандидаты в президенты и некоторые политики не раз заявляли о нарушениях избирательного законодательства со стороны Садыра Жапарова.
Ранее кандидаты сообщали, что Жапаров нарушает права своих оппонентов, используя админресурс с целью набрать большее количество голосов на досрочных президентских выборах. Так они описывали поездку Жапарова по всем регионам во время пандемии, где он, будучи и.о. президента, собирал народ и давал им различные обещания.
Досрочные выборы главы государства должны состояться 10 января 2021 года. Регистрацию прошли 18 кандидатов:
- Бизнесмен и меценат Бабур Тольбаев;
- Экс-и.о президента Садыр Жапаров;
- Глава «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров;
- Топ-менеджер Аймен Касенов;
- Глава «Реформы» Клара Сооронкулова;
- Экс-депутат Равшан Джеенбеков;
- Экс-замглавы МВД Курсан Асанов;
- Называющий себя божеством Арстанбек Абдылдаев;
- Экс-замминистра экономики Эльдар Абакиров;
- Экс-глава ГКНБ Абдил Сегизбаев;
- Экс-министр экономики Женишбек Байгуттиев;
- Религиозный активист Арстанбек Мыктыбек;
- Экс-депутат Рашид Тагаев;
- Экс-депутат Бактыбек Калмаматов;
- Депутат Каныбек Иманалиев;
- Застройщик Имамидин Ташов;
- Депутат Канатбек Исаев;
- Экс-министр соцразвития Улукбек Кочкоров.