Садыр Жапаров

ЦИК не удовлетворил заявление кандидатов в президенты Адахана Мадумарова и Каната Исаева, не исключив из борьбы за пост президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

«Садыр Жапаров, исполняя обязанности президента, назначил свои кадры в Генпрокуратуру, ГКНБ, аппарат президента. Это уже создает неравные условия для других кандидатов и ставит под сомнение объективность выборного процесса. Мы требуем от ЦИК не регистрировать Садыра Жапарова», — говорил ранее Канат Исаев.

Но представитель Жапарова считает иначе. Сергей Мощин настаивает, что Садыр Жапаров не мог создавать неравные условия, так как уже не был и.о. президента, когда подал документы в ЦИК.

Хотя Жапаров, будучи и.о., действительно назначил, например, своего друга Камчыбека Ташиева на пост главы ГКНБ.

Кандидаты в президенты и некоторые политики не раз заявляли о нарушениях избирательного законодательства со стороны Садыра Жапарова.

Ранее кандидаты сообщали, что Жапаров нарушает права своих оппонентов, используя админресурс с целью набрать большее количество голосов на досрочных президентских выборах. Так они описывали поездку Жапарова по всем регионам во время пандемии, где он, будучи и.о. президента, собирал народ и давал им различные обещания.

Досрочные выборы главы государства должны состояться 10 января 2021 года. Регистрацию прошли 18 кандидатов: