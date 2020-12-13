В Лас-Вегасе 13 декабря на турнире UFC 256 боец из Кыргызстана Рафаэль Физиев победил бразильца Ренато Мойкано, нокаутировав его в первом же раунде.

Физиев совершил левый апперкот в корпус и два хука в голову, после чего Мойкано упал. Физиев продолжил его бить, однако рефери остановил поединок. Победу присудили кыргызстанцу — это уже его четвертый бой в UFC. В карьере Физиева эта победа стала девятой при одном поражении.

По итогам турнира Рафаэль Физиев получил бонус за «Выступление вечера» в $50 тысяч. Ранее он также получил $50 тысяч после победы над Марком Диакисе за «Лучший бой вечера».

В конце ноября 2020 года прошел турнир UFC среди женщин, где кыргызстанка Валентина Шевченко в четвертый раз защитила свой чемпионский титул. А ее старшая сестра Антонина Шевченко одержала победу над бразильянкой Ариане Липски.