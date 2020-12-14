Пресс-служба МВД сообщила, что министр внутренних дел Улан Ниязбеков 14 декабря провел онлайн-совещание с главами всех областных подразделений. Они обсудили вопросы обеспечения общественной безопасности в период досрочных выборов президента в Кыргызстане.

В ходе совещания, министр дал указания, согласно которым, за каждым избирательным участком будет закреплён сотрудник милиции.

«На 2 420 избирательных участках общественный порядок и безопасность будут обеспечивать более 11 тысяч сотрудников. Все подразделения МВД будут обеспечивать сохранность избирательных бюллетеней во время их изготовления, доставки в избирательные участки и далее на избирательных участках»,— заявил Ниязбеков.

Он подчеркнул, что при выполнении своих обязанностей милиция не должна вмешиваться в работу избирательных комиссий.

«Необходимо регулярно проводить профилактическую работу по охране общественного порядка. Милиция должна пресекать любые противозаконные деяния, принимать оперативные решение согласно законадательства КР, осуществлять работу по профилактике правонарушений и преступлений, выполнять поставленные задачи, оправдывать доверие народа, и при этом оставаться вне политики», — сказал Ниязбеков.

Он также отметил, что персональная ответственность за безопасность, сохранность оборудования и документации возложена на начальников районных, городских управлений и отделов министерства внутренних дел.

Досрочные выборы президента назначены на 10 января 2021 года. Предвыборная гонка кандидатов официально начинается 15 декабря и будет длиться до 9 января — дня тишины перед самим голосованием. Регистрацию прошли 18 кандидатов.