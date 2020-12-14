Пресс-служба ГКНБ сообщила о том, что занялась проверкой свадьбы в Оше на 1000 человек, которую организовал для своего сына бизнесмен Жалил Атамбаев. Фото и видео с мероприятия просочилось в социальные сети на выходных.

Подобные массовые мероприятия в республике запрещены: в Оше, Бишкеке и ряде регионов из-за коронавируса действует режим чрезвычайной ситуации.

«Несмотря на ограничения по проведению массовых мероприятий и торжеств, бизнесмен Жалил Атамбаев организовал пышную свадьбу с участием около 1000 человек, при этом грубо нарушая требования санитарно-эпидемиологических правил, тем самым вызвав массу недовольства среди общественности», — отмечают в ведомстве.

Интерес органов к свадьбе возник и потому, что жених — действующий сотрудник ГКНБ.

«Службой собственной безопасности ГКНБ начато служебное расследование, по итогам которого будет приняты соответствующие меры вплоть до увольнения», — заключили в ГКНБ.

Также в следственные органы ГКНБ на допрос вызван и его отец Жалил Атамбаев.

Что известно о свадьбе сына Жалила Атамбаева

Торжество состоялось в минувшую субботу, 12 декабря, в крупном ошском ресторане «Рамазан». Как свидетельствуют фото и видео, оказавшиеся в соцсетях и СМИ, гости не носили масок и не соблюдали социальную дистанцию, как предписывает это режим ЧС и требования Республиканского штаба по COVID-19.

https://static.bulbul.kg/mp4/9/74589.b7d1793a37cd8e577ed97650856985a0.360.mp4 Источник видео: портал bulbul.kg

Праздник посетили не только многочисленные родственники жениха и невесты. По информации ИА Turmush, на свадьбе гуляли акимы ряда районов Ошской области, и действующие депутаты парламента: Искендер Гаипкулов, Алтынбек Сулайманов, Искендер Матраимов, Азамат Арапбаев, Руслан Чойбеков, Айнуру Алтыбаева, Аида Касымалиева и Нургазы Айдаров.

Были замечены там и мэр города Ош Таалайбек Сарыбашов, бывший мэр города Ош Мелис Мырзакматов, бывший министр внутренних дел Мелис Турганбаев, посол Кыргызстана в Узбекистане Ибрагим Жунусов и другие чиновники и экс-чиновники.

Фото: www.turmush.kg

Фото: www.turmush.kg

Фото: www.turmush.kg

Кроме того, на свадьбе среди гостей проводилась лотерея: разыгрывалась мелкая и крупная бытовая техника и даже несколько автомобилей.

Фото: www.turmush.kg

Фото: www.turmush.kg

Кто такой Жалил Атамбаев?

Жалил Атамбаев — крупный ошский предприниматель. В 2019 году журналист-расследователь Ыдырыс Исаков опубликовал материал о теневом бизнесе Атамбаева: он раскрыл схему компаний, зарегистрированных на родственников Атамбаева, и привел данные о сокрытии им налогов.

После выхода расследования Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями возбудила уголовное дело по фактам, озвученным Исаковым по статье «Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей».

Однако Жалил Атамбаев подал в суд на Исакова, оценив свой ущерб от его действий в 50 млн сомов, так же он хотел получить по 5 млн сомов от двух своих бизнес-партнеров, которые выступили респондентами в расследовании.

В поддержку Исакова выступили журналисты и представители гражданского сообщества Кыргызстана, которые направили обращение на имя президента Сооронбая Жээнбекова с призывом обратить внимание на ситуацию. Кроме того, в поддержку журналиста выступили и некоторые депутаты Жогорку Кенеша.

После общественного резонанса адвокат Атамбаева Шумкар Абдыжапаров отозвал иск к журналисту. Через некоторое время стало известно, что финпол обнаружил на предприятиях, связанных с Жалилом Атамбаевым и его родственниками, схемы уклонения от уплаты налогов, ущерб от которых оценили в 40 млн сомов.

К делу по статье «Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей» добавилось дело по статье «Злоупотребление должностным положением». Но чем закончилось досудебное производство по обоим делам, финпол перед общественностью не отчитался.

Также Жалил Атамбаев косвенно фигурировал в деле о незаконном получении квартир после ошских событий 2010 года. Его дом был сожжен во время конфликта, но, по информации радио «Азаттык», чтобы получить больше компенсации, бизнесмен задним числом переоформил участок дома на четверых близких человек, каждый из которых получил по квартире.

Верховный суд в 2018 году признал, что четыре квартиры были получены незаконно и что их надо вернуть на баланс мэрии Оша, но возврат квартир в муниципальную собственность начался только осенью 2019 года.