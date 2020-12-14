Пресс-служба МЧС сообщила, что 13 декабря в Ысык-Атинском районе Чуйской области произошел пожар, в котором погибли четыре человека — 25-летняя девушка и трое детей 3, 4 и 6 лет.

В пресс-службе заявили, что погибшая девушка является матерью двоих детей, а третий, по предварительным данным, ее племянник.

По данным ведомства, пожар начался в кошаре расположенной в южной части села Новопокровка — сообщение о пожаре поступило в 14:36. Общая площадь возгорания предварительно составила 320 кв м.

Фото: Kaktus.media Фото: Kaktus.media Фото: Kaktus.media

В МЧС сообщили, что пожар был локализован в 15:14. Полностью его смогли потушить только в 20:47.

По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожности 21-летнего мужчины, который пытался разжечь печь — он плеснул в нее бензин. В это время бутылка с горючим загорелась у него в руках. Он бросил бутылку и выбежал из дома, а дети, игравшие в соседней комнате, и женщина не смогли выбраться. Кем он приходится погибшим пока неизвестно.

Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело, а мужчину задержали и водворили в ИВС.