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Фото: Тургунова/Instagram

Вот как журналистам удалось с помощью открытых данных обнаружить ранее неизвестную недвижимость семейства Матраимовых — роскошный пентхаус в Дубае.

Впервые он появился в публикации, которую разместила на своей странице в Facebook женщина, работавшая на семью. Седьмого ноября 2016 года пользовательница соцсети по имени Тересита опубликовала видеотур по новой квартире своей «начальницы». «Ее только что купили», — рассказывает она за кадром.

Женщина говорила об Уулкан Тургуновой, жене Раимбека Матраимова — бывшего замглавы кыргызской таможни. В соцсетях и среди друзей Тургунова известна как Аманда.

Как мы узнали, что Тересита работала у Матраимовых?

В июне 2017 Тересита прокомментировала ныне удаленный пост в Instagram гражданки Кыргызстана Чолпон Медеровой, которая часто появляется на фотографиях вместе с Тургуновой. В комментарии женщина написала, что скучает по своей «начальнице Аманде», и спросила, как у нее дела:

Скриншот комментария Тереситы в аккаунте Медеровой, в котором она упоминает «начальницу Аманду». Фото: Тересита/Instagram

Тересита также разместила несколько фото из Facebook, на которых она вместе с детьми Матраимовых.

Тересита и дети Матраимовых. Фото: Тересита/Facebook (Коллаж OCCRP)

Плюс к тому она опубликовала коллаж из фотографий в частном спортзале. В комментариях Тересита указала, что спортзал находится в доме ее amu, что в переводе с филиппинского означает «начальник». Тургунова и один из ее сыновей тоже выкладывали фото из этого спортзала.

Тересита, Тургунова и один из её сыновей в одном и том же зале. Фото: Тересита/Facebook, Тургунова/Instagram, Матраимов/Instagram (Коллаж OCCRP)

Есть ли доказательства того, что именно Матраимовы купили эту дубайскую квартиру?

На видео Тересита говорит: «Дом совсем новый. Поэтому мы и здесь — в Дубае: все нужно помыть и прибрать, потому что это новое жилье».

https://www.youtube.com/watch?v=iPFKm10l_vE

Судя по постам Тургуновой до ноября 2016 года, в Дубае она останавливалась в дорогих отелях, таких, как Le Royal Méridien и Atlantis The Palm. Но после того, как появилось видео Тереситы, на дубайских фото Тургуновой отели больше не появлялись. Теперь мы снова и снова видим ее в одной и той же квартире.

За день до публикации своей «видео-экскурсии» Тересита разместила почти дюжину фото в этой квартире с подписью: «Дома у моей хозяйки…».

Несколько фотографий Тереситы из новой квартиры Матраимовых в Дубае. Фото: Тересита/Facebook (Коллаж OCCRP)

В следующем году Тургунова опубликовала коллаж фотографий из дубайской квартиры, где она позирует с дочкой. Рядом с Тургуновой уже знакомая по другим снимкам лестница.

Тургунова в 2017 году в своей новой квартире в Дубае. Фото: Тересита/Facebook (Коллаж OCCRP)

Она еще несколько раз выкладывала свои фотографии из этой квартиры.

Тургунова в 2017 году в своей новой квартире в Дубае. Фото: Тургунова/Instagram

Как мы нашли эту квартиру?

Это фото Тереситы у окна в квартире помогло нам определить, где точно находится сам дом:

Тересита перед окном в дубайской квартире Матраимовых. Фото: Тересита/Facebook

Обратите внимание – из окна виден полуостров, пляж и некие зеленые и розовые объекты в воде.

Все это есть только в одном районе Дубая – на пляже Джумейра Бич Резиденс. Цветные предметы в воде – ни что иное, как надувной аквапарк в виде надписи I ❤️ Dubai (Я люблю Дубай).

Эти объекты на береговой линии – те же, что видны из окна на фото Тереситы. Фото: OCCRP

Разобравшись с районом, мы стали искать само здание. Тут много жилых высоток. Но только одна из них соответствует трем параметрам: угол обзора аквапарка, высота, с которой сделан снимок и угол разворота фасада дома к пляжной линии.

Фото могло быть сделано только из башни комплекса Аль-Фаттан. Фото: OCCRP

В этой 50-этажной башне Аль-Фаттан квартиры как раз с такими панорамными окнами, как на фото Тереситы:

Окна башни Аль-Фаттан такие же, как на фото Тереситы. Фото: OCCRP

Еще одно доказательство – пост в Instagram с геотегом Al Fattan Marine Towers. Здесь такое же панорамное окно и похожий вид на пляж и аквапарк:

На фото с тегом из башни Al Fattan тот же вид на пляж, что и на снимке Тереситы. Фото: Тересита/Facebook, riseldasejdija/Instagram

Можем ли мы теперь вычислить квартиру? На видео Тереситы видно, как она поднимается по лестнице, значит, эта квартира – большой дуплекс. В проекте здания дуплексы есть только на пятидесятом этаже.

Более того, Тургунова выложила свое фото из лифта с нажатой кнопкой 50-го этажа. Точно такой же лифт мы находим на другом фото из башни Аль-Фаттан.

Фото из лифта Тургуновой и фото другого пользователя из лифта башни Аль-Фаттан. Фото: Тургунова/walidalgharably/Instagram

Эффектное появление?

В январе в Instagram появилась стори, на которой Мунарбек Сайпидинов, окул бала (традиционное кыргызское наименование названного сына) Раимбека Матраимова, в Дубае выходит из внедорожника Mercedes Brabus G700 стоимостью порядка 200 тысяч долларов США.

Сервис Google Street View помог установить, что он посещал башню Аль-Фаттан.

Сколько может стоить такая квартира?

Дубай не раскрывает данные о регистрации собственности, поэтому мы не знаем, сколько Матраимовы заплатили за роскошный пентхаус.

Похожая квартира в том же здании сейчас продается за 3 850 000 дирхамов (порядка миллиона долларов).

На момент публикации фотографий официальная ежемесячная зарплата мужа Тургуновой – Раимбека Матраимова – составляла 71 тысячу киргизских сомов (1000 долларов). Как семья смогла позволить себе такое шикарное жилье?

Этой квартиры нет в налоговых декларациях Раимбека Матраимова.

Красивая жизнь семьи Раимбека Матраимова 

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