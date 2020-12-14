Вот как журналистам удалось с помощью открытых данных обнаружить ранее неизвестную недвижимость семейства Матраимовых — роскошный пентхаус в Дубае.

Впервые он появился в публикации, которую разместила на своей странице в Facebook женщина, работавшая на семью. Седьмого ноября 2016 года пользовательница соцсети по имени Тересита опубликовала видеотур по новой квартире своей «начальницы». «Ее только что купили», — рассказывает она за кадром.

Женщина говорила об Уулкан Тургуновой, жене Раимбека Матраимова — бывшего замглавы кыргызской таможни. В соцсетях и среди друзей Тургунова известна как Аманда.

Как мы узнали, что Тересита работала у Матраимовых?

В июне 2017 Тересита прокомментировала ныне удаленный пост в Instagram гражданки Кыргызстана Чолпон Медеровой, которая часто появляется на фотографиях вместе с Тургуновой. В комментарии женщина написала, что скучает по своей «начальнице Аманде», и спросила, как у нее дела: