Вот как журналистам удалось с помощью открытых данных обнаружить ранее неизвестную недвижимость семейства Матраимовых — роскошный пентхаус в Дубае.
Впервые он появился в публикации, которую разместила на своей странице в Facebook женщина, работавшая на семью. Седьмого ноября 2016 года пользовательница соцсети по имени Тересита опубликовала видеотур по новой квартире своей «начальницы». «Ее только что купили», — рассказывает она за кадром.
Женщина говорила об Уулкан Тургуновой, жене Раимбека Матраимова — бывшего замглавы кыргызской таможни. В соцсетях и среди друзей Тургунова известна как Аманда.
Как мы узнали, что Тересита работала у Матраимовых?
В июне 2017 Тересита прокомментировала ныне удаленный пост в Instagram гражданки Кыргызстана Чолпон Медеровой, которая часто появляется на фотографиях вместе с Тургуновой. В комментарии женщина написала, что скучает по своей «начальнице Аманде», и спросила, как у нее дела:
Тересита также разместила несколько фото из Facebook, на которых она вместе с детьми Матраимовых.
Плюс к тому она опубликовала коллаж из фотографий в частном спортзале. В комментариях Тересита указала, что спортзал находится в доме ее amu, что в переводе с филиппинского означает «начальник». Тургунова и один из ее сыновей тоже выкладывали фото из этого спортзала.
Есть ли доказательства того, что именно Матраимовы купили эту дубайскую квартиру?
На видео Тересита говорит: «Дом совсем новый. Поэтому мы и здесь — в Дубае: все нужно помыть и прибрать, потому что это новое жилье».
Судя по постам Тургуновой до ноября 2016 года, в Дубае она останавливалась в дорогих отелях, таких, как Le Royal Méridien и Atlantis The Palm. Но после того, как появилось видео Тереситы, на дубайских фото Тургуновой отели больше не появлялись. Теперь мы снова и снова видим ее в одной и той же квартире.
За день до публикации своей «видео-экскурсии» Тересита разместила почти дюжину фото в этой квартире с подписью: «Дома у моей хозяйки…».
В следующем году Тургунова опубликовала коллаж фотографий из дубайской квартиры, где она позирует с дочкой. Рядом с Тургуновой уже знакомая по другим снимкам лестница.
Она еще несколько раз выкладывала свои фотографии из этой квартиры.
Как мы нашли эту квартиру?
Это фото Тереситы у окна в квартире помогло нам определить, где точно находится сам дом:
Обратите внимание – из окна виден полуостров, пляж и некие зеленые и розовые объекты в воде.
Все это есть только в одном районе Дубая – на пляже Джумейра Бич Резиденс. Цветные предметы в воде – ни что иное, как надувной аквапарк в виде надписи I ❤️ Dubai (Я люблю Дубай).
Разобравшись с районом, мы стали искать само здание. Тут много жилых высоток. Но только одна из них соответствует трем параметрам: угол обзора аквапарка, высота, с которой сделан снимок и угол разворота фасада дома к пляжной линии.
В этой 50-этажной башне Аль-Фаттан квартиры как раз с такими панорамными окнами, как на фото Тереситы:
Еще одно доказательство – пост в Instagram с геотегом Al Fattan Marine Towers. Здесь такое же панорамное окно и похожий вид на пляж и аквапарк:
Можем ли мы теперь вычислить квартиру? На видео Тереситы видно, как она поднимается по лестнице, значит, эта квартира – большой дуплекс. В проекте здания дуплексы есть только на пятидесятом этаже.
Более того, Тургунова выложила свое фото из лифта с нажатой кнопкой 50-го этажа. Точно такой же лифт мы находим на другом фото из башни Аль-Фаттан.
Эффектное появление?
В январе в Instagram появилась стори, на которой Мунарбек Сайпидинов, окул бала (традиционное кыргызское наименование названного сына) Раимбека Матраимова, в Дубае выходит из внедорожника Mercedes Brabus G700 стоимостью порядка 200 тысяч долларов США.
Сервис Google Street View помог установить, что он посещал башню Аль-Фаттан.
Сколько может стоить такая квартира?
Дубай не раскрывает данные о регистрации собственности, поэтому мы не знаем, сколько Матраимовы заплатили за роскошный пентхаус.
Похожая квартира в том же здании сейчас продается за 3 850 000 дирхамов (порядка миллиона долларов).
На момент публикации фотографий официальная ежемесячная зарплата мужа Тургуновой – Раимбека Матраимова – составляла 71 тысячу киргизских сомов (1000 долларов). Как семья смогла позволить себе такое шикарное жилье?
Этой квартиры нет в налоговых декларациях Раимбека Матраимова.
Красивая жизнь семьи Раимбека Матраимова
Прочитайте также это расследование о роскошном образе жизни семьи Матраимовых при скромной официальной зарплате госслужащего.