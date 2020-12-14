Парламентский комитет по соцвопросам и культуре должен был рассмотреть законопроект «О манипулировании информацией» 14 декабря. Однако законопроект был снят с повестки по просьбе аппарата главы государства.

Комитет парламента снял с повестки законопроект «О манипулировании информацией» по просьбе аппарата президента pic.twitter.com/Y9aAQuE115 — Kloop (@kloopnews) December 14, 2020

«Аппарат президента просит убрать данный вопрос с повестки, так как есть обстоятельства по структуре и технической части, которые нужно уточнить. Просим снять сегодня с повестки [законопроект] и дать время», — сказал представитель аппарата президента на заседании.

Докладчиком по скандальному документу должен был стать министр культуры и информации Нуржигит Кадырбеков.

Также на заседание были приглашены инициаторки законопроекта Гюльшат Асылбаева и Айнура Осмонова, полпред президента в парламенте Анарбек Калматов и постоянный представитель правительства в Жогорку Кенеше Алмасбек Абытов.

Позже завотделом информационной политики аппарата президента Нургазы Анаркулов еще раз объяснил, почему аппарат президента попросил снять с повестки законопроект.

«Как вы знаете, инициаторами данного законопроекта выступали депутаты Жогорку Кенеша. В августе 2020 года, на тот момент президент страны Сооронбай Жээнбеков подписал возражение к указанному закону и вернул его в Жогорку Кенеш. Парламентский комитет должен был рассмотреть вопрос об образовании согласительной группы по возражению президента на своем заседании. С целью того, чтобы ещё раз проработать вопрос с составом данной согласительной группы, аппарат арезидента попросил снять с рассмотрения данный вопрос», — сказал Нургазы Анаркулов.

При этом медиасообщество Кыргызстана выступило против рассмотрения законопроекта по нескольким причинам. Работники медиа считают, что его должны рассматривать депутаты нового седьмого созыва, а не «просроченного шестого».

По их мнению, действующие сейчас нардепы дискредитировали себя тем, что принимали законы с грубыми нарушениями всех процедуры и игнорировали мнение общества.

Также медиасообщество считает, что принятие законопроекта в преддверии президентских выборов 10 января 2021 года позволит госорганам контролировать соцсети, блокировать и привлекать к ответственности тех, кто «угрожает их имиджу».

Скандальный закон

Инициатором закона выступила депутат Гюльшат Асылбаева. Проект закона подвергся резкой критике, а юристы отмечали, что он «грубо» нарушает права граждан на свободу слова, и устанавливает государственную цензуру в интернете.

Авторы законопроекта предложили ужесточить контроль над распространением недостоверной информации в интернете.

Правовая клиника «Адилет» проанализировала законопроект, и назвала один из пунктов закона — об обязательном размещении своей фамилии и инициалов — «абсурдным». В правовой клинике отметили, что право на анонимность имеет каждый гражданин, а спецслужбы и без этого имеют возможности найти нужного им человека, который нарушил закон в интернете.

Также в законе говорилось, что уполномоченный орган мог заблокировать доступ к информации, которая может быть ложной, несмотря на то, что подобное решение по действующему законодательству Кыргызстана может вынести только суд.

Журналисты Factcheck.kg сделали подробный анализ закона. В нем они привели доказательства, что законопроект на 64% совпадает с аналогичным законом, принятым в России. А в некоторых статьях закон и вовсе был скопирован без изменений.

Несмотря на все возражения общественности, депутаты парламента все же одобрили законопроект и отдали его на подпись президенту Сооронбаю Жээнбекову. Однако Жээнбеков не стал принимать закон и выразил свое возражение.

Жээнбеков предложил пересмотреть субъекты правоотношений, которые описаны в проекте, и механизмы его реализации. Также президент рекомендовал пересмотреть технические аспекты, которые прописаны в документе.

Парламент должен был доработать законопроект с учетом возражений Жээнбекова, однако более четырех месяцев документ не рассматривали из-за политкризиса в стране. Депутаты должны были смениться после выборов, но результаты голосования были признаны недействительными после народных волнений.

В итоге депутаты парламента остались у власти, а президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку. К власти пришел освобожденный во время митингов Садыр Жапаров со своей командой. Сейчас он готовится к президентским выборам, а на ключевых постах работают его сторонники — Талант Мамытов в качестве и.о. президента и Камчыбек Ташиев, который возглавил ГКНБ.