Но было неясно, приезжает ли семья Матраимовых просто отдохнуть на озере или они владеют одним из коттеджей в курортном комплексе?

На некоторых фото мы видим Тургунову с подругой Чолпон Медеровой. Обе нередко появляются друг у друга на снимках и часто обмениваются комментариями.

На одном из фото, которое Медерова разместила в августе 2014-го, она рядом с беременной Тургуновой. Подпись к фото гласит: «Спасибо Аманде за прекрасный отдых». У Медеровой есть еще одно фото, также снятое летом 2014-го: на нем маленький мальчик и много велосипедов. Подпись: «У Аманды целый автопарк».