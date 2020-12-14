С помощью открытых данных журналисты нашли коттедж на озере Иссык-Куль, которым регулярно пользовалась семья Матраимовых. Иссык-Куль — самое известное место для отдыха и туризма в Кыргызстане.
Основой расследования стали данные из соцсетей Уулкан Тургуновой — супруги бывшего замглавы таможни Кыргызстана Раимбека Матраимова. В соцсетях и среди друзей Тургунова известна как Аманда.
C 2015 по 2019 год Тургунова разместила в Instagram и «Одноклассниках» множество фотоколлажей из курортного комплекса «Карвен Четыре Сезона» – на снимках она со своими детьми.
Мы знаем, где сделаны эти фото – Тургунова сама добавляла к ним надпись «Карвен 4 сезона».
Но было неясно, приезжает ли семья Матраимовых просто отдохнуть на озере или они владеют одним из коттеджей в курортном комплексе?
На некоторых фото мы видим Тургунову с подругой Чолпон Медеровой. Обе нередко появляются друг у друга на снимках и часто обмениваются комментариями.
На одном из фото, которое Медерова разместила в августе 2014-го, она рядом с беременной Тургуновой. Подпись к фото гласит: «Спасибо Аманде за прекрасный отдых». У Медеровой есть еще одно фото, также снятое летом 2014-го: на нем маленький мальчик и много велосипедов. Подпись: «У Аманды целый автопарк».
Судя по комментариям, Медерова гостила в жилище, хозяйкой которого считала Тургунову.
На то указывают и другие фото, размещенные Тургуновой в Instagram прошлым летом. Кирпичная кладка попавшей на снимок стены точно такая же, как на фото Медеровой за несколько лет до этого. Желтые кирпичи, характерная кладка и белая арка — архитектурные особенности, типичные для домов в курортном комплексе «Карвен» (справа от объявления). Кроме того, встроенная под белой аркой стеклянная стена – это переделка, которой нет в съемных коттеджах. Это позволило предположить, что дом в собственности Матраимовых.
Теперь мы знаем: Тургунова, судя по всему, регулярно бывала в одном из коттеджей в курорте «Карвен», при этом маловероятно, что она арендовала его.
Однако о каком именно коттедже речь?
На спутниковом снимке курорта 2014 года видно, что половина ныне существующих там домов еще не построена. Недостроенные коттеджи находятся на закрытой тенью левой половине снимка.
Журналисты сосредоточились на строениях с правой стороны.
Еще на двух фото Тургуновой и Медеровой с территории коттеджа есть важная подсказка – живая зеленая изгородь вокруг дома. Судя по скриншоту видео с дрона, лишь немногие дома в «Карвен» окружены подобной изгородью.
На другом видео с дрона ясно видно, что только один из рассматриваемых домов окружен подобной оградой. Похоже, это и есть дом Матраимовых.
На Google Maps видно, что подъездная дорожка ведет к фасаду дома не под прямым углом – как на фотографиях Медеровой и Тургуновой:
Имея на руках все зацепки, журналисты запросили данные из земельного реестра. Ответ подтвердил их предположения. Объект недвижимости оказался зарегистрирован на Динархан Алайчиеву, супругу старшего брата Раимбека Матраимова — Тилекбека Матраимова.
И хотя от Тургуновой не было постов из «Карвен» с 2019 года, по меньшей мере один член семьи заезжал сюда минувшим летом.
В июне пользователь Twitter написал, что видел на территории курорта сына Матраимова, Бакая, за рулем «Астон Мартин». Также он опубликовал фото автомобиля «Порше Кайен» на подъездной дорожке Матраимовых.
Красивая жизнь семьи Раимбека Матраимова
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